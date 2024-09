CRISE CLIMÁTICA os detalhes da ação da Força Nacional do SUS no Acre

O Ministério da Saúde (MS) e a Força Nacional do SUS, estão no Acre para estudar e coordenar ações imediatas de enfrentamento aos impactos das queimadas que têm afetado a saúde da população local. Após um dia de visitas às principais unidades de saúde do estado, como a Policlínica do Tucumã, a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) e as obras da nova maternidade, a equipe se reuniu com os gestores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) na noite desta segunda-feira, 16, para avaliar a situação atual do estado.

“Essa condição traz uma série de questões para a saúde da população, especialmente para comunidades ribeirinhas e indígenas, que podem enfrentar isolamento em meio à seca”, explicou Adriano Massuda, secretário de Atenção Especializada do MS.

Ele destacou que a Força Nacional do SUS já está atuando nos estados mais afetados, como Acre, Rondônia e Amazonas, com equipes experientes da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ambiente e da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai). “Nosso trabalho está sendo coordenado em várias áreas do Ministério da Saúde para garantir a assistência necessária. Não há sobrecarga na rede assistencial por enquanto, mas estamos monitorando a situação, pois é algo novo e que requer preparação e antecipação”, afirmou.

O Acre, que teve 100% de adesão ao programa Mais Acesso Especialistas, tem ampliado sua oferta de consultas e exames, o que, segundo Massuda, reforça a coordenação dos cuidados de atenção especializada – uma prioridade para o governo federal. Durante a visita, também foi assinada a ordem de serviço para a segunda etapa da construção da nova maternidade, que integrará a Rede Alyne, lançada recentemente pelo presidente Lula com foco na redução da mortalidade materna.

Para o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, o apoio do Ministério da Saúde e da Força Nacional do SUS é essencial. “Foi um dia muito produtivo. Mostramos nossa rede instalada, a capacidade de oferta e nossos ambulatórios de especialidades ao secretário Adriano Massuda. Agradecemos a presença dele e o apoio da ministra Nísia Trindade”, declarou.

Além disso, a equipe da Força Nacional realizou levantamentos epidemiológicos para traçar um diagnóstico inicial da situação, mapeando os pontos mais críticos para o atendimento. “A presença do secretário Adriano Massuda e o apoio do governo federal são de extrema importância para nós. A equipe da Força Nacional estará conosco nos próximos dias, e esperamos continuar contando com esse suporte por muito mais tempo”, finalizou Pascoal.