Umidade do ar melhora e chega perto dos 100% em grande parte do Acre

O governo do Acre, baseado em dados qualificados e quantificados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), divulga diariamente, no site Agência de Notícias, os boletins do nível dos rios, qualidade do ar e previsão do tempo. Veja os dados desta terça-feira, 17.

O fluxo de umidade vindo do norte da Amazônia deve resultar em condições de instabilidade em partes do estado, principalmente na porção oeste. O tempo nas áreas próximas a Tarauacá e Cruzeiro do Sul será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas no final da tarde e início da noite. Já na porção leste, o tempo deve se manter mais firme, sem ocorrência de chuvas, com céu variando de claro a parcialmente nublado. A umidade do ar em grande parte do estado ficará próxima de 100% no início da manhã e entre 25% e 35% durante a tarde. Em Rio Branco, a temperatura mínima deve ficar em torno de 20°C, com máxima de 32°C.

OBS: Os dados podem sofrer alteração dependendo do horário em que são analisados.

Nível dos rios

Monitoramento Hidrometeorológico dos principais rios e afluentes do Acre.

Bacia do Rio Acre

Nível Nível

(16/09) (17/09)

2,16 2,19 – Aldeia dos Patos

2,88 2,92 – Assis Brasil 🔴

0,68 0,77 – Brasileia 🔴

1,22 1,20 – Xapuri 🔴

2,54 2,53 – Colônia Dolores (Xapuri) 🟠

1,02 1,00 – Capixaba 🔴

1,32 1,30 – Rio Branco 🔴

0,24 0,23 – Espalha 🔴

1,59 1,60 – Porto Acre 🔴

0,70 0,69 – Riozinho do Rola 🔴

Bacia do Rio Abunã

Nível Nível

(16/09) (17/09)

1,88 1,84 – Plácido de Castro 🔴

Bacia do Rio Purus

Nível Nível

(16/09) (17/09)

2,43 2,49 – Manoel Urbano 🟠

1,05 1,09 – Santa Rosa do Purus 🟠

0,36 0,38 – Sena Madureira 🔴

Bacia do Rio Tarauacá-Envira

Nível Nível

(16/09) (17/09)

3,60 3,66 – Feijó

Bacia do Rio Juruá

Nível Nível

(16/09) (17/09)

4,57 4,57 – Cruzeiro do Sul

1,25 1,23 – Ponte do Liberdade 🟠

0,85 0,84 – Porto Walter 🔴

1,68 SD – Marechal Thaumaturgo 🔴

Legenda: Cota de Observação – AZUL; cota de atenção – AMARELO; cota de alerta – LARANJA; cota de alerta máximo – VERMELHO.

Fonte: Gestor Plataforma de Coleta de Dados (PCD) – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) junto às coordenadorias municipais de Defesa Civil (Comdec).

Qualidade do ar

Média diária Raw PM2.5 (LRAPA) μg/m³

Média Recomendada por dia Organização Mundial da Saúde (OMS): 15μg/m³

Município – Média do Dia – Status da Qualidade

Rio Branco – 180,69 μg/m³ – 🟣

Porto Acre – 142,75 μg/m³ – 🟣

Sena Madureira – 92,48 μg/m³ – 🔴

Manoel Urbano – 80,62 μg/m³ – 🔴

Xapuri – 77,34 μg/m³ – 🔴

Brasiléia – 75,70 μg/m³ – 🔴

Assis Brasil – 69,21 μg/m³ – 🟠

Santa Rosa do Purus – 56,69 μg/m³ – 🟠

Feijó – 44,30 μg/m³ – 🟡

Cruzeiro do Sul – 42,43 μg/m³ – 🟡

Tarauacá – 34,26 μg/m³ – 🟡

Jordão – 21,22 μg/m³ – 🟢

Legenda – Concentração de Material Particulado (μg/m³):

BOA (0 – 25 μg/m³) – VERDE;

MODERADA (25 – 50 μg/m³) – AMARELO;

RUIM (50 – 75 μg/m³) – LARANJA;

MUITO RUIM (75 – 125 μg/m³) – VERMELHO;

PÉSSIMA (> 125 μg/m³) – ROXO.

Baseado no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama/Brasil) Nº506/2024.

Fonte: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Cencipam).