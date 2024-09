A segunda pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Rio Branco, divulgada pela Quaest, contratada pela TV Acre/Rede Amazônica nesta segunda-feira (16), mostra o prefeito Tião Bocalom liderando a disputa na capital.

Segundo o levantamento estimulado, Bocalom (PL), candidato à reeleição, aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Marcus Alexandre (MDB) tem 36%. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa tem um nível de confiança de 95%. Indecisos somam 4% e não souberam ou não responderam somam 4%.

Na terceira posição, Emerson Jarude (NOVO) surge com 5% das intenções de voto, seguido por Jenilson Leite (PSB), com 4%. Devido à margem de erro, esses dois candidatos também estão tecnicamente empatados.

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados indicam suas preferências sem que os nomes dos candidatos sejam mencionados, Tião Bocalom (PL) lidera com 39% das intenções de voto, seguido por Marcus Alexandre (MDB), com 23%. Jarude (Novo) aparece com 2%, e Jenilson Leite (PSB) com 1%. Brancos e nulos somam 1%. Não souberam ou não responderam somam 37%.

No cenário de segundo turno, Bocalom registra 50% das intenções de votos contra Marcus Alexandre que registra 43%. Indecisos somam 1% e branco e nulos 6%.

No quesito rejeição, Marcus Alexandre aparece com o maior número registrando 37%, Bocalom e Jarude aparecem com 34%, Jenilson Leite 30%.

O levantamento da Quaest, contratado pelo Grupo Rede Amazônica, ouviu 704 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro na capital acreana. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo AC-03050/2024. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.