Escolas públicas são campeãs da fase acreana da Olimpíada Brasileira de Robótica

As escolas Raimundo Hermínio de Melo, de Rio Branco, e São João Batista, do Bujari, foram as campeãs da fase estadual da Olímpiada Brasileira de Robótica (OBR) na modalidade prática presencial de robótica de resgate. A etapa nacional da competição será realizada entre os dias 11 e 17 de novembro, na cidade de Goiânia (GO).

A escola São João Batista foi campeã da etapa nível I, que compreende trabalhos de alunos do 6º e 7º anos e a Raimundo Hermínio foi campeã da etapa II, que compreende os 8º, 9º e ensino médio. O aluno Miguel Elias Lima do Nascimento Marques vai representar a escola na etapa nacional.

Quem se classificar na etapa nacional, explica o chefe do Núcleo de Automação e Robótica da SEE, professor Antônio Fernandes, vai participar da etapa internacional, que será realizada em 2025, entre os dias 15 e 21 de julho, na cidade de Salvador (BA). Na competição do ano passado, a etapa internacional ocorreu em Genneper Parking, na cidade de Eindhoven (Holanda), entre os dias 17 e 21 de julho deste ano.

A OBR é uma competição educacional que tem como objetivo estimular o interesse dos jovens pela ciência e tecnologia. A edição de 2024 terá uma nova categoria na modalidade prática, a Robótica Artística, que permitirá que os participantes se apresentem com seus robôs.

As inscrições para participar da OBR são gratuitas e devem ser feitas por um professor ou tutor. A competição é voltada para alunos do ensino fundamental, anos finais e também do ensino médio. É realizada pela RobocupBrasil e tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O professor Antônio Fernandes explica que a classificação das escolas trata-se de um trabalho contínuo realizado pelo núcleo de automação e robótica. Explica que o aluno Mighuel Elias Nascimento, em 2022, ficou em terceiro lugar na etapa estadual, em 2023 ficou em segundo lugar e este ano foi o grande campeão.

“Essas escolas, a Raimundo Hermínio de Melo e a São João Batista, a gente vem trabalhando ao longo do tempo a parte de robótica e também com as oficinas e mini-cursos e isso faz com o que o aluno consiga entender e aprender sobre esse mundo da robótica”, explica.

Antônio Fernandes faz questão de destacar o trabalho que é feito nos municípios em relação à robótica. “É muito importante levar a robótica para os municípios porque, assim, a gente encontra muitos talentos espalhados no interior, e então observa que a robótica vai crescendo ao longo do tempo”, destaca.