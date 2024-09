De parar o trânsito! Homem para mulher na rua e dispara cantada: “Eu vou casar com você”; assista

Elisa Klein é uma moradora de Goiânia, que estava passeando pela cidade com seu carro e foi parada pelo veículo do lado, dirigido por um rapaz que ficou encantado por ela.

O vídeo foi postado pela moça na última sexta-feira (13) no Instagram da moça com a seguinte cantada: “Te dou um ano! Mas eu vou casar com você! No máximo” Foda-se, eu vou casar com você”.

A filmagem não passava de uma brincadeira do rapaz, já que ele e Elisa já são noivos e estão juntos há dois anos.

A postagem já conta com mais 11 mil curtidas e com quase 300 comentários. “Eu conheci um cara que falou isso pra mim kkkk e casou mesmo vai fazer 18 anos que estamos juntos!”, relatou uma seguidora. “Uma ameaça ou uma promessa?”, brincou outro internauta.

Fonte: BNEWS