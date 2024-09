Briga no Palco: Vocalista do Jane’s Addiction Agride Guitarrista Durante Show; Vídeo

Na noite de sexta-feira (13), o show da banda Jane’s Addiction no Leader Bank Pavilion, em Boston, Estados Unidos, foi interrompido de forma abrupta após uma briga entre o vocalista Perry Farrell e o guitarrista Dave Navarro. O incidente ocorreu durante a apresentação da música “Ocean Size”, quando Farrell, visivelmente agitado, começou a xingar a plateia e demonstrar comportamento agressivo.

Conforme mostram vídeos compartilhados nas redes sociais, Farrell se voltou para Navarro e o empurrou com o ombro, seguido por uma série de empurrões e tentativas de socos. Navarro, por sua vez, tentou se defender calmamente, enquanto a equipe de produção e membros da banda, incluindo o baixista Eric Avery, intervieram para conter a situação.

A confusão no palco resultou na interrupção do show e na saída forçada de Farrell, que foi levado para fora da vista do público. Enquanto isso, Navarro, Avery e o baterista Stephen Perkins foram à frente do palco para se despedir dos fãs, que responderam com uma ovação de pé.

A banda Jane’s Addiction, que está em turnê pela América do Norte, enfrentou outros problemas recentemente, incluindo a dificuldade vocal de Farrell durante um show no Rooftop at Pier 17 em Nova York no início do mês. A turnê de 2024 marca a reunião dos quatro membros originais da banda após o retorno de Avery e Navarro, que havia enfrentado problemas de saúde relacionados ao COVID longo.

Para substituir Navarro durante sua ausência, a banda contou com os guitarristas Troy Van Leeuwen, do Queens of the Stone Age, e Josh Klinghoffer, do Red Hot Chili Peppers. Farrell havia expressado anteriormente a saudade de Navarro e sua dedicação ao entretenimento e à arte.

A Jane’s Addiction está agendada para se apresentar no Hartford Healthcare Amphitheater em Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, no próximo dia 15 de setembro. A equipe e os fãs esperam que o resto da turnê transcorra sem mais incidentes.

Fonte: Gazeta Brasil