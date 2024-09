A inovadora obra de David Pequeno em exposição no Palácio das Secretarias, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Planejamento (Seplan), apresentará a exposição “Entre Fronteiras”, a mais recente obra do artista peruano David Cesar Pequeno. A mostra será aberta ao público a partir da segunda-feira, 23 de setembro, às 9h, na Galeria de Arte do Palácio das Secretarias, em Rio Branco, e ficará disponível até o dia 23 de outubro.

Membro da Associação de Artistas Plásticos do Acre (Aapa), David Cesar Pequeno nasceu na fronteira entre Assis Brasil (Acre) e Porto Maldonado (Peru). Ao longo de sua carreira, Pequeno se destacou com exposições de quadros, murais e esculturas em cimento, envolvendo tanto pessoas com alguma incapacidade quanto estudantes talentosos e entusiastas das artes.

A exposição “Entre Fronteiras” explora a trajetória multicultural do artista, que se expressa por meio de suas experiências nas regiões fronteiriças da América do Sul. As obras apresentam um diálogo entre as diferentes culturas e paisagens que marcaram sua carreira, utilizando elementos de pintura, desenho e escultura.

David Cesar Pequeno reflete sobre a importância dessa exposição e seu significado pessoal: “As fronteiras, para mim, são lugares de encontro, não de separação. São territórios onde as culturas se cruzam e onde surgem novas formas de entender o mundo. Meu trabalho é fruto dessas experiências, desse cruzamento de olhares. A exposição ‘Entre Fronteiras’ traz essa mistura de cores, formas e sentimentos que carreguei comigo ao longo da vida”.

Entre suas principais mostras estão o Encontro Nacional de Artistas Plásticos (Enarte), em 2004; a Exposição Internacional Peru/Brasil, em 2014; o Festival de Arte Urbano e Equilíbrio do Meio Ambiente no mesmo ano; e a Mostra Internacional de Artes Visuais Brasil/Peru/Bolívia na Expoacre.

A exposição “Entre Fronteiras” representa uma oportunidade de vivenciar a arte e o universo criativo de David Cesar Pequeno, cuja trajetória reflete a pluralidade cultural das regiões fronteiriças sul-americanas.