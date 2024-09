A grande mobilização do governo contra os incêndios no Vale do Juruá

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), na sexta-feira, 13, uniu esforços com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) para enfrentar o avanço das chamas no ramal do Gama, em Cruzeiro do Sul.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da colaboração entre as instituições: “O trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros e o Instituto de Meio Ambiente do Acre é essencial para enfrentar a atual crise de queimadas. Estamos comprometidos em usar todos os recursos disponíveis para proteger nossa floresta e garantir a segurança das comunidades afetadas. A construção de aceiros é uma estratégia. Mobilizamos nossa equipe e equipamentos para dar suporte”.

O gerente da Macrorregional II da autarquia em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, informou que uma equipe e máquinas foram mobilizadas para auxiliar o Corpo de Bombeiros e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) na construção de aceiros. Aceiros são faixas de terreno desprovidas de vegetação que funcionam como barreiras contra a propagação do fogo, especialmente em áreas propensas a incêndios florestais. Esta técnica é fundamental para a contenção das queimadas.

“O fogo foi controlado na região do ramal do Gama e utilizamos a técnica de construção de aceiros, que desempenham um papel na prevenção e combate a incêndios florestais, funcionando como linhas de defesa que ajudam a salvar vidas, proteger propriedades e preservar a floresta”, explicou Barboza.

A remoção da vegetação cria uma barreira física que reduz a quantidade de combustível disponível para o fogo, dificultando sua propagação e protegendo áreas agrícolas e residenciais. A diminuição do material inflamável também reduz a intensidade das chamas, facilitando o trabalho dos bombeiros para controlar ou extinguir o fogo.