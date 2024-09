Vídeo: telhado desaba sobre carros em condomínio

Um telhado desabou por volta das 8h desta segunda-feira (16/9) sobre carros estacionados em um condomínio na rua das Antas, no Conjunto Residencial Sítio Oratório, na zona leste de São Paulo, próximo à divisa com o município de Santo André, no ABC paulista. Ninguém se feriu.

Nas imagens (veja abaixo) de câmeras de monitoramento é possível ver o “efeito dominó” que as primeiras telhas geraram ao cair. Ainda não se sabe a causa do desabamento.

Na hora do ocorrido, chovia na região. Segundo o G1, cerca de 20 carros e duas motos foram atingidos no ocorrido. Apesar disso, a Polícia Militar informou ao portal que apenas um carro teria sido danificado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a Defesa Civil foi acionada e o local interditado. Ainda segundo a pasta, o sindico do condomínio disse que “alguns veículos” foram atingidos no desabamento.

O caso foi registrado no 69° DP (Teotônio Vilela), que pediu uma perícia no endereço.