Vídeo: brincadeira com cadeira acaba em confusão em agenda de Marçal

Um homem foi contido ao tentar se aproximar de Pablo Marçal com uma cadeira na tarde desta segunda-feira (16/9). O incidente ocorreu durante uma agenda do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo na Rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo.

O motoboy Rogério Rodrigues teria chegado perto do influenciador brincando, dizendo para ele usar o objeto para atirar em José Luiz Datena, que o atacou nesse domingo durante o debate realizado pela TV Cultura.

Porém, o vereador Rubinho Nunes, que apoia Marçal, achou que se tratava de mais um ataque e foi para cima do homem, que alegou se tratar de uma piada.

Rodrigues afirmou que levou o banco para o local foi apenas como uma provocação: “Jamais pensei em atentar contra a vida dele”, disse. “A rapaziada dele ficou incomodada comigo e vieram me agredir, um veio dar mata-leão, bicuda. Mas foi só um protesto político mesmo, contra o Marçal”, completou.

Agressão a Marçal em debate

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) agrediu com uma cadeira o influenciador Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo na noite deste domingo (15/9). O debate foi paralisado, e o tucano, expulso. Marçal abandonou o local e seguiu para o hospital.

Tudo começou já no primeiro bloco do programa. As primeiras provocações de Pablo Marçal a José Luiz Datena ocorreram na primeira interação deles no debate, no segundo bloco. O candidato do PSDB deveria fazer uma pergunta ao influenciador, mas disse que ele “não merece”. Marçal então usou o tempo que teria para responder para relembrar uma acusação de assédio sexual contra Datena, já arquivada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

O candidato do PRTB usou a gíria “Jack”, usada no mundo do crime para se referir a estupradores.

Veja vídeo:

“Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente. Sabe o que eu estou falando, né? Tem alguém aqui que é ‘Jack’? Que está aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa, ‘Dapena’, eu queria que você pedisse perdão para as mulheres pelo processo que corre (…) Explique e peça perdão para todo o eleitorado feminino do Brasil”, disse Marçal.

Após Datena responder, visivelmente irritado, que a denúncia havia sido arquivada e que a autora da acusação já havia pedido desculpas publicamente, Marçal relembrou a ameaça de agressão feita por Datena no debate da Gazeta.

“Você é um arregão. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, disse.

Mais tarde, no terceiro bloco do programa, Marçal voltou a chamar Datena de “arregão” e questionou quando o tucano iria desistir da disputa pela prefeitura. O influenciador disse que o adversário “não seria homem” para agredi-lo. Foi quando Datena foi até o púlpito de Marçal e arremessou a cadeira contra ele.

“O Brasil quer saber, São Paulo quer saber, quando é que você vai parar. Você não respondeu à pergunta. A gente quer saber, porque você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”.