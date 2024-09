VÍDEO: Alexandre Correa se revolta após noivado de Ana Hickmann: ‘Sabe gastar dinheiro como ninguém’

Alexandre Correa diz tem provas de que Ana Hickmann o traiu com Edu Guedes — Foto: Instagram

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, surgiu indignado nas redes sociais após a festa de noivado da apresentadora com Edu Guedes. Através de um vídeo, o empresário criticou o gasto excessivo com o evento, realizado no último sábado (14). Segundo ele, Ana está “torrando dinheiro” enquanto ele estaria “agonizando por dinheiro”.

“Venho aqui externar para vocês a minha mais profunda indignação com a situação que eu me encontro. A outra parte, [Ana Hickmann] na qual eu fui 25 anos [casado]…acabou de celebrar a vida no fim de semana com um grande noivado”, iniciou.

“E a parte daqui fica como? De 25 anos de trabalho? Na lata do lixo da justiça? A justiça não olha para o Alexandre Correa? A justiça tem raiva de Alexandre Correa? Até quando eu vou precisar ficar aqui agonizando por dinheiro? Enquanto eu vejo a minha sócia [Ana Hickmann] torrando dinheiro? Vamos lá gente, como fica?”, disse ele.

Alexandre Correa e Ana Hickmann se casaram em 1998 e tiveram um filho. A relação, no entanto, chegou ao fim após a apresentadora denunciar um episódio de agressão física.

Em meio ao tumulto da separação, a loira assumiu namoro com Edu Guedes, seu ex-parceiro de televisão. Agora, os dois estão noivos.

