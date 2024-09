Pele boa! Confira 5 alimentos para turbinar a produção de colágeno

O colágeno é bastante conhecido por deter o envelhecimento da pele e das articulações. O corpo humano produz colágeno a partir de proteínas obtidas na alimentação, usando a vitamina C e o zinco como estruturantes das moléculas.

A partir dos 30 anos, a produção natural de colágeno começa a cair, o que leva a um enfraquecimento dos tecidos. Isso resulta na formação de rugas e também em uma piora no funcionamento das articulações. Ter uma alimentação equilibrada é fundamental para conseguir produzir colágeno, minimizando o déficit que vem com a idade.

“É pela alimentação que a gente consegue os nutrientes necessários para sintetizar colágeno. Uma dieta balanceada ajuda a manter os níveis da substância, enquanto uma alimentação deficiente pode comprometer a produção, levando ao envelhecimento precoce, fragilidade dos tecidos e problemas articulares”, aponta a nutróloga e gastroenterologista Jennifer Emerick, de Brasília.

A nutricionista Amanda Jhessy, que também atende em Brasília, acrescenta que a produção do colágeno depende de um estilo de vida saudável. “Com sono regular, prática de atividades físicas e evitando hábitos prejudiciais, como fumar, o corpo consegue aproveitar melhor os nutrientes obtidos na alimentação”, detalha.

Quais são os alimentos que mais ajudam a produzir colágeno?

As especialistas ouvidas pelo Metrópoles elaboraram uma lista dos alimentos fundamentais para incluir na dieta se o objetivo é turbinar a produção do colágeno.

1. Pés e pescoço de frango

Os pés e pescoços de galinha garantem um importante aporte de colágeno à alimentação. Eles não apenas fornecem os aminoácidos necessários para produzir a substância, como também a oferecem pronta, sendo uma alternativa eficiente à suplementação.

2. Mocotó

Proteína cartilaginosa que une a pata e a canela do boi, o mocotó também é uma fonte de colágeno natural.

3. Caldo de ossos

“O caldo de ossos contém colágeno natural proveniente das cartilagens e ossos de animais. Ele também é uma boa fonte de aminoácidos necessários para a produção da proteína no corpo”, afirma Jennifer. O caldo é uma sopa feita com os ossos de boi, frango ou peru.

4. Carnes brancas (como frango e peixe)

As carnes brancas são alimentos ricos em glicina e prolina, aminoácidos essenciais para a formação de colágeno.

5. Frutas ricas em vitamina C

Para sintetizar o colágeno no corpo, também é necessário ter um consumo adequado de vegetais e frutas ricas em vitamina C.

“A vitamina C contribui para a síntese, maturação, secreção e degradação da proteína. Com isso, é importante incluir alimentos ricos em vitamina C, como acerola, caju, frutas vermelhas, laranja, kiwi e mamão, na alimentação”, completa a nutricionista.