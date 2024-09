Influenciador viraliza ao explicar como parte do crânio foi parar no abdômen; veja

O influenciador João Cris viralizou nos últimos dias ao explicar como parte do crânio foi parar no abdômen. Após um acidente em março deste ano, o morador de Toledo, no Paraná, teve fraturas em várias partes do corpo, além de traumatismo craniano e inchaço do cérebro.

João precisou remover parte da “calota craniana” que foi acomodada no abdômen por três meses. Como a maior parte dos hospitais não possuem banco de ossos, a parte do crânio retirada costuma ser alojada no abdômen.

O local preserva contra infecções e facilita a reabsorção óssea quando for colocado de volta na cabeça.

