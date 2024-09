Eleições SP: Datena se revolta com provocação e agride Pablo Marçal em debate; veja vídeo

A briga começou quando Marçal relembrou uma acusação de assédio sexual que envolvia Datena. O apresentador, visivelmente abalado, reagiu dizendo que as acusações afetaram diretamente sua família e que sua sogra havia sofrido três AVCs, resultando em seu falecimento. A lembrança desse episódio, segundo o tucano, foi o estopim para que ele atacasse o adversário com uma cadeirada.

“O Datena não sabe nem o que ele fala aqui […]. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber: que horas você vai parar (da vida política). Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, disse Marçal antes de ser agredido com uma cadeira.

O apresentador ainda insultou o influenciador antes de ser retirado do estúdio. Logo após a agressão, Marçal anunciou que iria deixar o programa, alegando que havia se ferido e que seguiria para o Hospital Sírio-Libanês, localizado na região central de São Paulo.

