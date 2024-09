É HOJE Segunda edição do Ficate começa nesta segunda em Rio Branco com espetáculo premiado sobre a história do Acre

A segunda edição do Festival Internacional de Cultura, Artes e Teatro (FICATE) começa nesta segunda-feira, 16 de setembro, em Rio Branco (AC), com a apresentação do espetáculo Afluentes Acreanas, do Teatro Candeeiro. O evento, que segue até o dia 22, vai reunir artistas de várias partes do mundo e promete transformar a cidade em um grande palco cultural.

Afluentes Acreanas, peça de abertura, é uma verdadeira viagem pela história do Acre. O espetáculo convida o público a embarcar em uma jornada pelas curvas do rio Acre, passando pelas afluentes da história acreana. Com características de contação de histórias, ele relembra os nomes e personagens que contribuíram para a formação do estado. Desde sua estreia em 2020, a obra já conquistou prêmios de destaque, como um de literatura em Rio Branco (2020) e outro de teatro em São Paulo (2021).

A atriz Jaqueline Chagas, integrante do elenco, comentou sobre o significado do espetáculo: “Afluentes Acreanas é um espetáculo criado para contar a história do Acre, a partir de outros pontos de vista. Na encenação retomamos as invasões aos territórios indígenas através da figura da minha bisavó huni Kuī, que passou por esse processo, sendo ela o elo por essa historiografia que chega até mim, além de destacar o processo até o Acre se tornar um estado brasileiro e as características que são singulares do nosso estado. Afluentes Acreanas tenta narrar histórias oficiais do Acre e, ao mesmo tempo, rememorar narrativas populares e homenagear artistas acreanos”.

Na ocasião, ainda na segunda-feira, haverá, na escola Padre Peregrino, no conjunto Tucumã, haverá o espetáculo do grupo Bola 8, Los Cuentos Del Gabotino. O ator Gabriel Farvesane também fala sobre seu entusiasmo com o festival e seu personagem na peça.

“Gabotino é um explorador que vai em busca de histórias, que vai de cidade em cidade, e que os meninos contam pra ele pra depois compartilhar com outros. É um defensor das crianças, dos animais e da natureza. Ele luta com tudo o que está mal nesse mundo sem utilizar armas ou violência, e tenta despertar nas crianças a importância de utilizar a imaginação, as artes e os direitos das pessoas. O objetivo é de divertir, recrear, resgatar e difundir histórias que falam sobre nossas vidas e raízes, e promover o amor por contos e leitura”.

Na oportunidade, Farvesane também expressou a importância de participar do FICATE.

“Queremos trabalhar onde muitas vezes não chega a arte em toda a América. Para nós, é uma nova aventura trabalhar com toda a gente da América e com meu irmão Yuri Montezuma.”

O FICATE 2024 será realizado em vários locais da capital, incluindo o SESC Centro e oito escolas públicas: Escola Dr. Mário de Oliveira, Escola Iracema Gomes Pereira, Colégio Acreano, Escola Padre Peregrino, Escola Sebastião Pedroza, Escola Serafim Salgado, Escola João Mariano e Escola Lourenço Filho. O festival contará com espetáculos teatrais, oficinas, debates e apresentações culturais, envolvendo a comunidade e, principalmente, estudantes.

O festival é uma oportunidade única para vivenciar a arte e a cultura no coração da Amazônia. O evento promete fortalecer a conexão entre artistas e o público, além de celebrar a diversidade cultural da região.