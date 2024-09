Caixa antecipa pagamento do Bolsa Família em São Paulo, Amazonas, Acre e Roraima

A Caixa Econômica Federal vai antecipar o pagamento do Bolsa Família de setembro a beneficiários de 45 municípios de São Paulo e 89 municípios da Região Norte afetados por incêndios florestais. O depósito dos valores será feito amanhã (17) a todos que forem elegíveis, independente do final do Número de Identificação Social (NIS).

Estão contemplados beneficiários de Monte Alegre do Sul, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Luiz do Paraitinga, São José do Rio Preto. A lista completa dos municípios pode ser acessada aqui.

Na região Norte foram contempladas as capitais Manaus (AM) e Rio Branco (AC). A lista completa das cidades da região pode ser acessada aqui.

A antecipação de pagamentos para o primeiro dia do calendário mensal vem sendo adotada em todos os municípios do Rio Grande do Sul desde a crise em função das enchentes, no fim de maio.

