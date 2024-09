Poderia a eleição ser decidida já no primeiro turno? As pesquisas atuais não apresentam uma resposta conclusiva, mas as equipes de campanha do ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) e do atual prefeito Tião Bocalom (PL) acreditam que sim. Para alcançar esse objetivo, planejam intensificar suas ações nos bairros. Atualmente, as pesquisas apontam um empate técnico entre ambos, com uma ligeira vantagem para Alexandre, apesar de a equipe de Bocalom contestar esses resultados. A definição poderia ocorrer já no próximo dia seis de outubro (restam apenas dois finais de semana), caso os candidatos Emerson Jarude (Novo) e Dr. Jenilson Leite (PSB) não ganhem mais apoio do eleitorado, permitindo que um dos candidatos mais votados alcance 50% mais um dos votos válidos.

“⁠O perdão é pra quem não merece”. (frase do candidato Pablo Marçal em uma de suas palestras)

. A eleição em São Paulo, capital, transmitida para todo o país em tempo real, foi muito divertida.

. O Datena deu uma cadeirada no Pablo Marçal; foi expulso do debate, Marçal foi remendar as costelas no hospital.

. A cadeirada não é nada se comparada a briga de egos entre o Pablo Marçal e o pastor Silas Malafaia.

. É a primeira rachadura na barragem!

. O tempo dirá!

. Por aqui, a campanha está entrando na reta final com os olhos voltados para as pesquisas…

. Gente! Pesquisa não decide nada!

. O eleitor na capital e no interior parece muito bem decidido!

. Aliás, na eleição para prefeito geralmente o dinheiro derramado de última hora vai para o bolso e não tem muito efeito no resultado.

. Como dizia o saudoso deputado Walter Prado:

. “Pega o dinheiro e vota contra”!

. Quanto aos recursos que estão caindo nas contas dos candidatos é visto por todos; não tem como dizer que não recebeu, principalmente para vereador.

. As candidatas mulheres levando vantagem como assegura a lei.

. A propósito, algumas pesquisas duvidosas devem colocar os candidatos a prefeito apoiado por prefeituras na dianteira ou em um empate técnico básico.

. Tem jabuti na forquilha? Tem, sim senhor! O MP e a PF sabem? Sabem, sim senhor!

. Vixe!!

. A partir de agora, a Polícia Federal deverá iniciar as operações contra a compra de votos como é de praxe.

. Quem será flagrado com a mão na botija?

. Em um município pequeno do interior do Acre, com exceção de Assis Brasil, um candidato colocar 2% na frente dos demais é no mínimo suspeito.

. O tempo está se esgotando, as urnas vão dizer a verdade, já que elas não podem ser fraudadas.

. O povo de Deus está completamente dividido na eleição em São Paulo.

. Bom dia!