Vídeo: Perseguição acaba em tiros e cavalo de pau; Confira as imagens

Moradores de Ceilândia foram acordados, na manhã desta sexta-feira (13/9), com o barulho de pneus derrapando no asfalto e disparos de arma de fogo. Quem já estava na rua presenciou uma perseguição policial, em alta velocidade, de carros das polícias Civil e Militar do Distrito Federal a um veículo, que fugia em disparada. Tudo aconteceu na QNN 18. Um homem de 26 anos acabou preso.

O detido teria roubado um veículo, modelo Onix de cor prata, que aparece nas imagens. A vítima, um homem de 70 anos, acionou o plantão da delegacia e informou que o autor, teria utilizado uma chave de fendas para ameaçá-lo. A abordagem ocorreu cedo, quando a vítima se preparava para sair de casa.

Na delegacia, o morador informou que o veículo possuía um sistema de rastreamento. Com isso, policiais conseguiram verificar o exato local onde o carro estaria e foram atrás do suspeito.

Veja:

Os policiais informaram que, ao visualizar o homem, imediatamente acionaram determinando a parada do veículo, o que não foi obedecido.

Em uma das gravações, a viatura da PCDF junto com outro veículo de apoio tentam encurralar o carro. Neste momento, é possível ouvir disparos. Não há informação de onde teria partido os tiros, se por parte dos policiais ou do suspeito, que fugia.

Outro registro mostra que os policiais perseguem o veículo em uma rua. O autor do roubo chega a parar, mas, assim que as viaturas desaceleram, ele dá ré, bate contra uma Tracker branca, que participava da ação policial, e volta a fugir.

Durante a fuga, que durou 50 minutos, o homem acabou colidindo contra outros veículos. Ele só parou o carro após bater contra uma barra de ferro. Mesmo assim, desceu do automóvel e seguiu a fuga a pé, correndo para dentro de uma escola infantil. Ele foi preso em seguida.

Por conta das batidas, o autor acabou se lesionando e foi socorrido ao hospital, onde passou por atendimento médico. Antes de roubar o veículo, o criminoso havia subtraído bens do interior de uma casa vizinha. Por isso, ele seria indiciado por crimes de roubo e furto.

De acordo com a PCDF, o suspeito já tinha passagens policiais pelos crimes de furto (simples e qualificado) e corrupção de menores. Ele estava em regime de prisão domiciliar.