Representação consular dos EUA estará no Acre dia 23 de setembro, informa Embaixada

Segundo o portal da Embaixada, a representante consular da Agência Consular dos EUA em Manaus estará em Rio Branco, na segunda-feira, dia 23 de setembro. A agente consular estará disponível para receber solicitações de cidadãos norte-americanos relacionadas a passaporte, Registro de Nascimento no Exterior (CRBA) e serviços notariais. Solicitações de renovação de passaporte adulto não poderão ser realizadas durante a visita. Todas as solicitações de renovação de passaporte para adultos devem ser enviadas por correio ao Consulado dos EUA no Rio de Janeiro. Para obter uma lista completa de serviços, consulte o site da Missão dos EUA..

Para agendar um horário com a agente consular, envie um e-mail para ManausACS@state.gov com o assunto “Rio Branco”. “Por favor envie a sua solicitação até o dia 19 de setembro às 17:00 horas”, diz a Embaixada, que pede para incluir no e-mail o nome completo e a idade das pessoas que procuram atendimento; Tipo de serviço solicitado para cada pessoa (ex.: Primeiro passaporte adulto);

Telefone com código de área. Os agendamentos são obrigatórios e serão marcados por ordem de chegada dos e-mails. Aqueles que agendarem receberão a localização exata em Rio Branco por e-mail.

Para mais informações:

Consulte o site de viagens do Departamento de Estado para ver os Avisos aos viajantes ao exterior, as advertências e alertas de viagem, e informações específicas sobre o Brasil.

Inscreva-se no Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para receber mensagens sobre segurança e facilitar sua localização em caso de emergência.

Entre em contato com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, localizada na SES – Av. das Nações, Quadra 801, Lote 03, 70403-900 – Brasília, DF, +55 (61) 3312-7000 de segunda a sexta-feira durante o horário comercial. Para emergências envolvendo cidadãos americanos fora do horário de expediente, ligue para +55 (61) 3312-7400 ou entre em contato pelo email: BrasiliaACS@state.gov

