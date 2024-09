Educação abre consulta pública da nova política de EJA no Acre; saiba os motivos dessa medida

Esse é o momento de democracia dentro da Educação de Jovens e Adultos”, destacou Jessé Dantas, chefe do Departamento de EJA da SEE na abertura do evento que foi transmitido em uma live pelo YouTube.com/@educacaodoacre diretamente do Centro de Mídias Educacionais da SEE e contou com a participação de gestores, professores, representantes da sociedade civil e especialistas em educação.

Durante o evento, foram apresentados os principais objetivos da nova política de EJA, que visa garantir maior inclusão, diversidade e qualidade no ensino oferecido a jovens, adultos e idosos. A live destacou também os avanços alcançados desde a implementação da política em 2008 e apontou os desafios ainda presentes, reforçando a importância de uma educação mais inclusiva e alinhada às demandas sociais e tecnológicas atuais.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, ressaltou durante a transmissão que neste momento a EJA precisa se preparar para os novos desafios. “A sociedade mudou, as pessoas e os comportamentos também e nós precisamos olhar as políticas públicas como algo permanente na vida das pessoas. Por isso, a Secretaria precisa criar essa política educacional para EJA”, pontuou.

Consulta Pública Está Aberta a Toda a Comunidade

Com a abertura da consulta pública, o documento preliminar que apresenta as novas diretrizes para a EJA no Acre está disponível para análise e contribuição de todos os interessados. Gestores, professores, alunos, famílias e a comunidade em geral podem participar do processo enviando suas sugestões. A participação popular é essencial para que a nova política seja construída de forma colaborativa e atenda às reais necessidades da população acreana.

O período de consulta pública se estenderá por um mês, durante o qual será possível enviar contribuições por meio do site see.ac.gov.br. Além disso, o documento poderá ser discutido em escolas e com equipes gestoras, que terão a oportunidade de contribuir diretamente para o aprimoramento da política.

Próximos Passos

Após o término da consulta pública, todas as contribuições serão sistematizadas e analisadas pela equipe técnica da Secretaria de Educação. O documento final será apresentado ao Conselho Estadual de Educação para aprovação, com previsão de implementação da nova política ainda em 2024.