“Não estamos escolhendo vigário, mas o prefeito”. Crica pede mais ousadia nas campanhas

A TENDÊNCIA nesta reta final da campanha para a prefeitura de Rio Branco, é que tenhamos programas no horário eleitoral bem mais apimentados do que os que foram exibidos até o momento. Os pontos fracos dos candidatos têm e devem ser exibidos para que o eleitor tenha conhecimento do perfil de cada um. Não pode é ficar no trivial do arroz com feijão. Chegou na reta final, onde não deve haver contemplações. Não se trata de baixar o nível, mas de ser duro e verdadeiro. Tem que ter pimenta no caldo. O debate tem que ser forte, com cobranças, denúncias, revelações de fatos; afinal, não estamos escolhendo o novo Vigário-Geral da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, mas o próximo prefeito que vai governar a cidade por quatro anos. E o eleitor tem todo o direito de saber sobre a vida de cada candidato. Não tem essa de vida privada. Quem não quiser ter o seu nome envolvido em debate, não seja candidato a ter um mandato político. Oração é na igreja. Assim é o jogo.

SITUAÇÕES DISTINTAS

PASSEI ontem por duas concentrações políticas. A da vice-governadora Mailza Assis, com as mulheres de cargos comissionados e caminhada do Marcus Alexandre (MDB), com povão e o dobro de pessoas. O que mais me chamou atenção: a falta de animação no ato da Mailza; a impressão que passou é que os presentes estavam apenas cumprindo tarefas burocráticas.

NINGUÉM SE DESCABELE

MAS, ninguém se descabele, porque não serão passeatas, carreatas, que vão definir quem será o próximo prefeito da capital. A euforia dos militantes fazem apenas parte da festa, mas não é decisiva na disputa. O povão é quem decide, não são os engravatados. Sempre foi assim.

GRUPO DO JÓ

O MÉRITO da grande concentração de pessoas do povão na caminhada de ontem do Marcus Alexandre (MDB) pelos bairros da região do São Francisco, deve-se, principalmente, à arregimentação feita pelo grupo do candidato a vereador Jó da Universal (MDB). Deu uma prova de força.

CORTOU O PAPAGAIO

A FALA do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que nunca houve no Brasil impeachment de ministro do STF, e não será agora que acontecerá, foi água fria na fervura. E mandou os que defendem a tese a ir trabalhar. Cortou o papagaio dos que defendem a bandeira da desmoralização da justiça brasileira.

FICA LATENTE

NAS falas do candidato a prefeito de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), sempre fica claro uma mágoa com o candidato Marcus Alexandre (MDB), por não ter sido escolhido vice.

BINHO FALOU

O EX-GOVERNADOR Binho Marques, sobre um comentário de que lideranças petistas estariam ausentes do Acre na campanha dos candidatos a vereadores do PT e aboletados em cargos de confiança, em Brasília, disse ao BLOG que não ocupa cargo no governo federal. E fez uma revelação, de que vai votar para vereador no Inácio Moreira (REDE).

GESTÃO PROFISSIONAL

DEIXANDO este debate de lado, sempre registrei ter sido o Binho Marques um dos melhores governadores que o Acre já teve. Sua gestão foi essencialmente técnica, sem politicagem. Foi muito profissional na condução da máquina estatal.

PEDIDO DE CASSAÇÃO

O GRUPO político do prefeito Tião Bocalom vai entrar com pedido de cassação do mandato do vereador Fábio Araújo (MDB), por quebra de decoro. Alegam que fez um vídeo com uma acusação falsa de que as madeiras compradas pela PMRB para a construção das 1001 casas estavam apodrecidas; e que a madeira que ele mostrou, na verdade, seria refugo a ser usado pela EMURB. É aquela velha história do pau que bate em Chico, também, bate no Francisco.

PEIXE COM ESCAMAS

PUBLICO com ressalva, vou vender o peixe com escama, como foi entregue, porque não brigo com notícia: corre boato político de que a deputada federal Socorro Neri (PP) vai declarar apoio ao prefeito Bocalom. Recuso a acreditar nisso, depois de tudo o que aconteceu com ela. O seu maior capital sempre foi a sua credibilidade, se for verdade, é como dar um tiro no pé da sua credibilidade. Mas, continuo batendo na tecla que não creio nessa hipótese maluca.

NÃO QUEBRA MAIS

SEM o menor temor de errar: se consolidou e não será quebrada a polarização entre as candidaturas para a prefeitura de Rio Branco entre Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL); com todo o respeito aos demais candidatos na disputa.

CALCANHAR DE AQUILES

FONTE NÃO SE REVELA, jamais! Conversando ontem com um vereador de Senador Guiomard que apoia a candidatura da prefeita Rosana Gomes (PP), ouvi que, o candidato Gilson da Funerária (PSD) ganha na zona rural e a eleição será decidida nos votos da cidade. Ou seja: nada ganho. Estamos perto de confirmar.

PESQUISA CONFIRMOU

CITEI no BLOG várias vezes que na hora que o deputado Manoel Moraes (PP) entrasse para valer na eleição para a prefeitura de Xapuri, o seu candidato Maxsuel Maia (PP), se consolidaria. A última pesquisa do instituto do DELTA mostrou esse quadro, com Maxsuel folgado na corrida rumo à prefeitura.

NÃO É NOVIDADE

NÃO VEJO como novidade os secretários estaduais e municipais obrigarem todos os servidores com gratificações e cargos de confiança a irem para a rua balançar bandeira para o Bocalom, sob pena de serem demitidos. O mesmo aconteceu quando o PT estava na prefeitura e no governo. O PT, pelo visto, fez escola.

NÃO TEM SANTO

NA POLÍTICA não teve santo nos governos petistas e nem no atual governo, são todos do mesmo tecido, quando se trata de ganhar uma eleição. Se nivelam sempre por baixo.

PSOL-REDE

A FEDERAÇÃO formada pelos partidos Rede e PSOL trabalha com foco em eleger ao menos um vereador, em Rio Branco, o que já seria um feito; nenhum dos dois partidos nunca teve vereador na Câmara Municipal da capital.

É UM BATALHADOR

NENHUM candidato a vereador é mais algoz do prefeito Bocalom e defensor da candidatura do Marcus Alexandre (MDB) a prefeito, sempre mostrando a cara para o debate, do que o experiente militante Panthio (PCdoB). Seria um vereador combativo. Não tenho dúvida.

REGISTRANDO

A PEDIDO de um leitor, registro o nome de mais uma mulher candidata a vereadora de Rio Branco: Marilita Santos (PP).

NÃO FAZ MILAGRE

PARA o candidato a prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), santo de casa não faz milagre: está contratando instituto de fora do estado para fazer pesquisa sobre a disputa pela prefeitura de Sena Madureira. É sempre bom ter outras opções para a aferição dos resultados já levantados.

SEM ESPAÇO

O SENADOR Alan Rick (UB) ainda não se tocou, que não existe mais espaço para os seus projetos ficando no União Brasil? Na briga com Fábio Rueda (UB), ele sempre será a parte fraca. Os irmãos Rueda dominam nacionalmente o partido. É bom ir pensando num Plano B para se filiar.

NEM UM POUCO

NÃO DUVIDO nem um pouco que, o Bocalom sendo reeleito prefeito de Rio Branco surja em 2026; um cenário com Tião Bocalom (PL) para governador e Márcio Bittar (deve entrar no PL), para senador. Neste caso o Alysson Bestene (PP) assumiria a prefeitura por dois anos.

BELA SURRA

NO RIO DE JANEIRO, principal reduto do bolsonarismo, o candidato a prefeito do ex-presidente Bolsonaro, Delegado Ramagem (PL); está levando uma surra histórica nas pesquisas do prefeito Eduardo Paes, e deve levar nas urnas.

COSTUMAM RETRATAR

AS PESQUISA da próxima semana em diante já começam a pintar um retrato mais real das disputas pelas prefeituras. As da semana da eleição vão mostrar que candidato se consolidou ou não.

FRASE MARCANTE

“Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados”. Millôr Fernandes, escritor e jornalista.