Desde 2020, número de processos contra companhias aéreas aumentou, em média, 60% ao ano

Por ano, o número de processos contra as companhias aéreas brasileiras aumentou, em média, 60% de 2020 a 2023. Desse montante, 10% das ações foram movidas por apenas 20 advogados ou escritórios, o que sugere a concentração de litígios. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (12) pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) no evento Vozes do Setor Aéreo, realizado no Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI), em Brasília (DF), e que contou com a participação de autoridades e especialistas. O estudo “Mapeamento sobre Litigância Predatória no Setor Aéreo do Brasil” reúne informações sobre a judicialização no setor e como esse mercado tem crescido no país.

Dados coletados pela plataforma Spotlaw a partir da análise de mais de 400 mil processos judiciais em todo o Brasil revelam a complexidade e o modus operandi dos principais agentes envolvidos na judicialização do setor aéreo brasileiro.

“Os dados que estamos apresentando são alarmantes e revelam um cenário preocupante para o setor aéreo brasileiro. Hoje 98,5% das ações contra companhias aéreas no mundo foram ajuizadas no Brasil. Esta não é uma consequência natural de problemas operacionais, mas sim o resultado de um esquema sofisticado que envolve diversos atores, desde advogados até empresas de tecnologia e influenciadores digitais. Precisamos de uma abordagem integrada para enfrentar essa questão, para garantir que o crescimento do setor aéreo brasileiro não seja comprometido por práticas predatórias e desproporcionais”, afirmou a presidente da ABEAR, Jurema Monteiro.