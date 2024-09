Rio Iaco está a 1cm da menor cota histórica em Sena Madureira

O governo do Acre, baseado em dados qualificados e quantificados pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), divulga diariamente, no site Agência de Notícias, os boletins do nível dos rios, qualidade do ar e previsão do tempo. Veja os dados desta sexta-feira, 13.

A cota do Rio Acre em Rio Branco nesta sexta, 13, é de 1,27 metros, que representa a menor cota de 2024 e a segunda maior seca histórica. A maior seca histórica do Rio Acre em Rio Branco foi no dia (02/10/2022) – 1,24 metros. A segunda maior seca histórica do Rio Acre em Rio Branco foi no dia (12/09/2024) – 1,27 metros.

Já a cota do Rio Iaco em Sena Madureira é de 0,36 metros. A maior seca histórica do manancial foi no dia (07/09/2024) – 0,35 metros.

OBS: Os dados podem sofrer alteração dependendo do horário em que são analisados.

Nível dos rios

Monitoramento Hidrometeorológico dos principais rios e afluentes do Acre.

Bacia do Rio Acre

Nível Nível

(12/09) (13/09)

2,94 2,96 – Assis Brasil 🔴

0,73 0,73 ↔️ Brasileia 🔴

1,28 1,28 ↔️ Xapuri 🔴

2,62 2,59 – Colônia Dolores (Xapuri) 🟠

0,99 1,01 – Capixaba 🔴

1,27 1,27 ↔️ Rio Branco 🔴

0,26 0,27 – Espalha 🔴

1,57 1,57 ↔️ Porto Acre 🔴

0,68 0,68 ↔️ Riozinho do Rola 🔴

Bacia do Rio Abunã

Nível Nível

(12/09) (13/09)

1,74 1,77 – Plácido de Castro 🔴

Bacia do Rio Purus

Nível Nível

(12/09) (13/09)

1,11 1,10 – Santa Rosa do Purus 🟠

0,36 0,36 ↔️ Sena Madureira 🔴

Bacia do Rio Tarauacá-Envira

Nível Nível

(12/09) (13/09)

3,62 3,62 ↔️ Feijó

Bacia do Rio Juruá

Nível Nível

(12/09) (13/09)

3,62 3,62 ↔️ Feijó

4,62 4,60 – Cruzeiro do Sul

1,24 1,23 – Ponte do Liberdade 🟠

0,87 0,85 -Porto Walter 🔴

1,84 SD – Marechal Thaumaturgo 🔴

Legenda: Cota de Observação AZUL; cota de atenção AMARELO; cota de alerta LARANJA; cota de alerta máximo VERMELHO.

Fonte: Gestor Plataforma de Coleta de Dados (PCD) – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) junto às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec).

Qualidade do ar

Média diária Raw PM2.5 (LRAPA) μg/m³

Média Recomendada por dia Organização Mundial da Saúde (OMS): 15μg/m³

Município – Média do Dia – Status da Qualidade

Cruzeiro do Sul – 127,50 μg/m³ – 🟣

Rio Branco (Ufac) – 105,92 μg/m³ – 🔴

Porto Acre – 95,93 μg/m³ – 🔴

Rio Branco (Centro) – 88,91 μg/m³ – 🔴

Santa Rosa do Purus – 82,97 μg/m³ – 🔴

Jordão – 78,14 μg/m³ – 🔴

Brasileia – 61,68 μg/m³ – 🟠

Assis Brasil – 56,02 μg/m³ – 🟠

Manoel Urbano – 51,77 μg/m³ – 🟠

Xapuri – 48,69 μg/m³ – 🟡

Feijó – 43,37 μg/m³ – 🟡

Sena Madureira – 42,81 μg/m³ – 🟡

Tarauacá – 36,22 μg/m³ – 🟡

Previsão do tempo

Sexta-feira, 13

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a massa de ar seco e quente que predomina no sul da Amazônia começa a perder força nesta sexta-feira, 13. Com isso, as condições de chuva voltam a aumentar na região, inclusive sobre o Acre. Para este dia a previsão ainda é de muito sol e calor em todo o estado, com tempo variando de claro a parcialmente nublado. No entanto, durante a tarde algumas nuvens ficam carregadas e provocam pancadas rápidas e isoladas de chuva, que podem cair com forte intensidade em todas as regiões do Acre.

Fonte: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Cencipam).

