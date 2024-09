Os detalhes da inspeção do Ministério da Saúde na Fundhacre

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) recebeu uma importante visita de avaliação, nos últimos dias 10 e 11, como parte do projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos (RHP). A iniciativa é do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

O projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos visa implementar boas práticas e fortalecer a gestão das instituições de saúde pública. O objetivo é aprimorar os processos assistenciais, administrativos e gerenciais, elevando a qualidade dos serviços prestados aos pacientes, buscando uma administração mais eficiente.

Essa avaliação utiliza a Ferramenta de Avaliação de Hospitais Públicos (Fahosp), projetada para ajudar as equipes de saúde a diagnosticar e melhorar os processos institucionais. Ela fornece suporte na identificação de áreas que precisam de melhorias e na tomada de decisões estratégicas para otimizar a gestão hospitalar.

Durante a visita, quatro avaliadores especializados percorreram a Fundhacre, divididos por setores-chave da instituição. Os setores avaliados incluíram a unidade de terapia intensiva (UTI), enfermaria, centro cirúrgico, farmácia, Núcleo de Educação Permanente (NEP), ambulatório, agência transfusional, laboratório, Núcleo de Infecção Hospitalar (NIR), entre outros.

Carina Hechenberger, diretora de Assistência da Fundhacre, afirmou: “A visita da equipe do Ministério da Saúde é um marco para a nossa instituição. Ela oferece um diagnóstico detalhado de nossas operações e nos ajuda a identificar necessidades específicas. Implementaremos as recomendações recebidas para melhorar continuamente nossos serviços. Agradecemos o suporte e a dedicação da equipe avaliadora”.

Marcilene Silva, enfermeira do projeto e representante do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, comentou: “Estamos aqui para aplicar a ferramenta de avaliação hospitalar e entender melhor a Fundhacre. Nosso objetivo é reestruturar os processos assistenciais e de gestão. Em breve, compartilharemos os resultados e orientaremos sobre os próximos passos. Agradeço a colaboração de todos e reforço que estamos aqui para apoiar”.

Após a avaliação, a Fundhacre receberá um relatório detalhado com os resultados e recomendações. Com base nesses dados, a instituição poderá adotar melhorias que contribuirão para o aprimoramento dos cuidados prestados e para uma administração mais eficiente. A parceria com o Ministério da Saúde e o apoio do Hospital Alemão Oswaldo Cruz são fundamentais para alcançar os objetivos do projeto.