Governo do Acre vê alta de 2,3% no setor de serviços nos últimos 12 meses

O setor de serviços apresentou alta pelo segundo mês consecutivo segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11. O levantamento aponta que no mês de julho o segmento teve uma alta de 1,8%, quando comparado diretamente ao mês anterior, chegando, assim a uma alta de 2,3% no acumulado dos últimos 12 meses. Este segmento é o ramo da economia que engloba as atividades de prestação de serviços e de comércio.

Grandes eventos movimentam economia no Acre. Foto: Aleksandro Soares/Saneacre

O titular da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre (Sete), Marcelo Messias, avalia os recentes indicadores como resultado dos investimentos realizados, especialmente, na realização e apoio aos grandes eventos turísticos do estado, que estão hoje no calendário anual, como a Expoacre, tanto a da capital como a de Cruzeiro do Sul; Festival do Açaí, novenário de Nossa Senhora da Glória, e os festivais indígenas, que recebem turistas de diversos lugares do Brasil e do mundo.

“Toda essa movimentação impacta positivamente vários segmentos, a exemplo dos setores de hotelaria, restaurantes, transportes, que estão ligados ao turismo, que faz parte do setor de serviços. O foco do governo está voltado a realizar os investimentos necessários para que essas ações aconteçam de maneira bem sucedida”, explica.

Estado já teve os principais eventos deste ano, o que deve impactar nos indicadores futuros. Foto: Diego Silva/Secom

Para isso, a Sete tem trabalhado na qualificação, promovendo capacitações e auxiliando na promoção do trade turístico em feiras e eventos nacionais, o que estimula a movimentação e o fluxo de entrada de turistas no estado e fortalece o setor.

“As perspectivas são de um aumento ainda maior nestes índices. Nesses últimos meses tivemos muitos eventos próximos. O exemplo disso foi Cruzeiro do Sul, com o Festival dos Puyanawas, Novenário, Expoacre Juruá e Festival da Farinha, semanas antes, já tínhamos alcançado 100% de lotação na rede hoteleira. Até os motéis foram ocupados. Durante esses eventos, tanto o comércio, como restaurantes, supermercados, lojas, ficaram extremamente movimentados, sem contar com os empregos diretos e indiretos”, conta.

Essa movimentação também reflete na economia de cada um desses locais, aumentando diretamente a oferta de serviços alimentícios, insumos culturais e artísticos, como artesanatos e trabalhos manuais.

“Nessa proporção, eventos de grande e médio porte são incentivos à economia local, pois forçam os setores a inovarem e criarem atrativos aos consumidores, além de proporcionarem a reutilização de espaços públicos em desuso”, estabelece.