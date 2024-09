Festival Matias de Teatro de Rua tem programação diversa em quatro municípios do Acre

Por: Assessoria

A 6ª Edição do Festival Matias de Teatro de Rua passará por quatro cidades acreanas na próxima semana, entre os dias 18 e 23, com apresentações de artistas locais e de outras regiões do Brasil. Os espetáculos passarão pelas cidades de Rio Branco, Bujari, Senador

Guiomard e Plácido de Castro, com acesso gratuito ao público e acessibilidade em Libras. O evento também inclui lançamento de livros, oficinas e seminários, além de manifestações artísticas indígenas, hip hop e espetáculos que abordam questões como o clima e as

culturas amazônicas. A programação completa pode ser acessada no Instagram oficial do evento @festivalmatiasdeteatroderua. “O festival é sempre idealizado na ideia de que você possa não reunir somente as apresentações artísticas, mas os momentos de diálogo, tanto com a realização de seminário, rodas de conversa, atividades de interação e workshops.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

ESPETÁCULOS SENADOR GUIOMARD

19 de setembro (quinta-feira)

17h – A Festa de Dona Quitéria| Mamulengando Alegria – PE

Duração| 50 min

Local| Praça Fontinele de Castro

18h – Nen Catolé “Chorinhos como Antigamente”

Duração| 50 min

Local| Praça Fontinele de Castro

20 de setembro (quinta-feira)

17h – A Banda do Jerônimo: uma inusitada banda de um homem só |Circo Caramba – SP

Duração| 50 min

Local| Bairro Naire Leite

18h – Cabaré Ruante – Um show de Palhaçada | Teatro Ruante

Duração| 50 min

Local| Bairro Democracia

ESPETÁCULOS BUJARI

20 de setembro (quinta-feira)

17h – Mapinguari e os Sauins| Cia. Vitória Régia – AM

Duração| 40 min

18h Amor por Anexins | Grupo de Teatro Revirado – SC

Duração| 50 min

Em frente aos Correios

21 de setembro (sábado)

17h – Jerônimo Show | Circo Caramba – SP

Duração| 55 min

Em frente aos Correios

18h – Zé Manoel do Cordel – AC

Artista local

Em frente aos Correios

ESPETÁCULOS PLÁCIDO DE CASTRO

22 de setembro (domingo)

17h – Aguar o Tempo| In Bust Teatro com Bonecos – PA

Duração| 60 min

Local| Praça do Seringueiro

18h – Pioneiros do Forró com Neguinho Sanfoneiro

Duração| 50 min

Local| Praça do Seringueiro

ESPETÁCULOS EM RIO BRANCO

Local: Praça da Revolução

18 de setembro (quarta-feira)

17h – Improvisações Performáticas Cortejianas Híbridas| Cia. Visse e Versa – AC/

Duração| 30 min

18h – El Teatrillo – 20 anos| CAMINOS DEL JAGUAR / VIVARTE (Bolivia – Brasil)

Duração| 50 min

19h – Hip Hop don’t Stop – Hip Hop não Para

Duração| 45 min

20h – Jerônimo Show| Circo Caramba – SP

Duração| 55 min

19 de setembro (quinta-feira)

17h – Areotorare o verbo negro e boróro do índio profeta | Teatro Imaginário Maracangalha

– MS

Duração| 45 min

18h – D’ Aquiry | Cia Flôr de Muçambê – AC

Duração| 40 min

19h – Mapinguari e os Sauins|

Cia. Vitória Régia – AM

Duração| 40 min

20 de setembro (sexta-feira)

17h – A Festa de Dona Quitéria| Mamulengando Alegria – PE

Duração| 50 min

18h – Cartas as Yabás|

Teatro Experimental Vivarte

Duração| 45 min

19h – Aguar o Tempo| In Bust Teatro com Bonecos – PA

Duração| 60 min

21 de setembro (sábado)

17h – Cabaré Ruante – Um show de Palhaçada | Teatro Ruante

Duração| 50 min

18h – Miragens do Asfalto|

Teatro Imaginário Maracangalha – MS

Duração| 40 min

19h – Júlia | Grupo de Teatro Revirado – SC

Duração| 50 min

22 de setembro (domingo)

17h – A Banda do Jerônimo: uma inusitada banda de um homem só| Circo Caramba – SP

Duração| 50 min

18h – Areotorare o verbo negro e boróro do índio profeta | Teatro Imaginário Maracangalha –

MS

Duração| 45 min

Em frente aos Correios

19h – Amor por Anexins| Grupo de Teatro Revirado – SC

Duração| 50 min

23 de setembro (segunda-feira)

17h – Miragens do Asfalto| Teatro Imaginário Maracangalha – MS

Duração| 40 min

18h – Aîbu kuxipa keneya Bus – Centro Yushã kuru Txanaya (Mulheres guerreiras com os

cantos do japiim) – AC

Duração| 50 min

19h – Júlia | Grupo de Teatro Revirado – SC

Duração| 50 min

OFICINAS

19 de setembro (quinta-feira)

9h às 12h – O CORPO DE ATORES E ATRIZES NA CENA

Ministrantes| Reveraldo Joaquim, Yonara Marques, Fabio Murillo

Público-alvo| Atores e atrizes, com ou sem experiências.

Teatro Recreio

20 de setembro (sexta-feira)

9h às 12h – OFICINA DE CONFECÇÃO E SABERES DO MAMULENGO

Oficineiras| Mestras Neide Lopes e Cida Lopes

Público-alvo a partir de 14 anos (até 15 pessoas)

SESC Centro – sala 1

23 de setembro (segunda-feira)

9h às 12h | 14h às 17h – OFICINA CONEXÃO CRIATIVA: REDES E ARTIVISMO

Público-alvo| Artistas, fazedores(as) de Cultura a partir de 15 anos

Parque Capitão Ciríaco – Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser

SEMINÁRIO

21 de setembro (sábado)

9h às 12h – Saguão Cine Teatro Recreio

Abertura| Breve Cena – Cotidiano Mulher com Selma Pavanelli

Arte Pública e Direitos Culturais com Adailton Alves – Mestre e Doutor em Artes pelo

Instituto de Artes da UNESP, Área de Concentração: Artes Cênicas; professor adjunto da

Universidade Federal de Rondônia; ator, diretor, dramaturgo e pesquisador de teatro;

membro do grupo de pesquisa CNPq “Práxis épico-populares em perspectivas críticas:

documentação de experimentos teatrais” (UNESP) e Paky`Op (UNIR); integrante do Teatro

Ruante desde sua fundação; articulador e um dos fundadores da Rede Brasileira de Teatro

de Rua.

Roda de Conversa: O Mamulengo como Ferramenta de Resistência Cultural –

Facilitador: Felipe Santos – Artesão, brincante da cultura popular regional, produtor

cultural, fotógrafo, videomaker e graduando em Letras pela Universidade Federal Rural de

Pernambuco – UFRPE.

Debaixo das Saias de Yonara, Inês e Júlia- Yonara Marques – Reflexões Feministas de

uma Atriz Revirada sobre suas Personagens no Teatro de Rua; Atriz e Pesquisadora,

integrante do Teatro Revirado, Santa Catarina.

LANÇAMENTO DE LIVROS

20h – Praça da Revolução

Circo Teatro Palombar: somos periferia; potência criativa – por Adailtom Alves

Apresenta a história do coletivo desde seu nascimento, bem como discute conceitos caros

aos integrantes, como teatralidade e comicidade, inscritos em seu repertório.

PAKY`OP: experiências, travessias, práxis cênica e docência em teatro – por Adailtom

Alves Teixeira e Jussara Trindade Moreira

Apresenta em cada capítulo as pesquisas dos professores-artistas-pesquisadores do Curso

Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia.

Teatro de rua: identidade, território – por Adailtom Alves

Fruto do mestrado do autor, apresenta a discussão dos conceitos território e identidade e

sua relação no processo de criação em teatro de rua, tomando a experiência do grupo

Pombas Urbanas