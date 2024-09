A grande ação que prendeu dois foragidos do Acre no Amazonas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC), composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas (GAECO/AM), deflagrou nesta quarta-feira (13/9) a Operação Laços de Justiça, visando prender dois foragidos da Justiça do Acre.

A investigação teve início a partir de informações sobre o possível paradeiro dos foragidos, um dos quais fugiu da penitenciária de Cruzeiro do Sul e possuía condenação definitiva por tráfico de drogas.

As investigações comprovaram que ambos estavam escondidos no estado do Amazonas, utilizando dados falsos para evitar serem localizados.

Foram mobilizadas forças federais e estaduais para o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, além de três mandados de busca e apreensão, em Manaus/AM e Iranduba/AM.

Os presos estão agora à disposição da Justiça do Acre para as providências cabíveis.