Vídeo: candidato a vereador sofre atentado a tiros

O candidato a vereador de Águas Lindas Murilo Silva (PP) sofreu um atentado na noite de terça-feira (10/9), no município do Entorno do Distrito Federal. O político estava acompanhado do coordenador de campanha, Douglas Barbosa, que foi atingido na mão.

O crime ocorreu por volta das 20h30 de terça. Em um vídeo, é possível ver o momento em que o candidato e Douglas descem do veículo. Em seguida, o atirador se aproxima e, em segundos, efetua os disparos contra os dois.

Assista:

O suspeito fugiu logo após abrir fogo contra a dupla ao menos cinco vezes. O candidato não foi atingido.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso. Segundo o delegado de Águas Lindas, Vinicius Máximo, a hipótese de crime político, até o momento, está descartada.

Murilo é comerciante e declarou não ter bens à Justiça Eleitoral. Essa é a primeira eleição que ele concorre.