Sorveteria em Belém no Pará cria ‘picolé de tacacá’ e surpreende a web; vídeo

A influenciadora digital Katte publicou um vídeo no Instagram, na última segunda-feira (4), provando a versão gelada do tacacá (Instagram/ @donzelitto)

Um novo sabor de paleta mexicana está chamando atenção nas redes sociais e despertando a curiosidade dos internautas: o picolé de tacacá. O peculiar sabor, inspirado pelo prato da região Norte, tradicionalmente servido quente em cuias, é de uma sorveteria localizada no bairro da Pedreira em Belém, que decidiu se lançar no mercado gastronômico apostando em sabores tradicionais e exóticos. A influenciadora digital, Katte, publicou um vídeo no Instagram, na última segunda-feira (4), provando a versão gelada do tacacá. O conteúdo já tem mais de 2 mil curtidas.

Assista ao vídeo:

Segundo a criadora de conteúdo, os ingredientes do sorvete são os mesmos essenciais do tacacá, incluindo o jambu, camarão e tucupi. “Eu achei que ia ser doce, mas é o gosto do tacacá todinho, só que em uma temperatura totalmente diferente de que a gente tá acostumado”, opinou Katte.

Nos comentários, a nova receita da iguaria parece ter sido aceita pelos internautas. ““Já quero provar”, afirmou uma. “Realmente essa paleta paraense vai inovar os gelados de Belém. Adorei a ideia”, disse outro. “Eu amo tucupi, jambu e camarão junto, já quero!”, ressaltou outra seguidora.

Fonte: O Liberal