Neymar manda recado para nova contratação badalada do futebol brasileiro; saiba o que ele disse

Neymar se empolgou com a ideia de ter o holandês Memphis Depay atuando no futebol brasileiro. O camisa 10 do Al-Hilal publicou um story no Instagram, na manhã desta quinta-feira (12), mandando um recado motivador para a nova contratação do Corinthians.

“Bem-vindo ao Brasil, irmão. Aproveite meu país. Muito fod* esse cara ir jogar no Brasil. Que venham mais e mais craques desse nível pro futebol brasileiro”, escreveu o astro brasileiro.

Memphis Depay foi apresentado oficialmente como novo jogador do Corinthians nesta quinta-feira (12), na sede do clube paulista. O jogador chega para ser o “homem gol” da equipe e vestirá a camisa de número 94.

Fonte: BNEWS