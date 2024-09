Marçal traz à luz a direita cristã-evangélica no Brasil!

É conhecido que a verdadeira representante evangélica da família Bolsonaro é a ex-primeira-dama, Michelle de Paula Firmino Reinaldo Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, e seus filhos Flávio, Eduardo, Carlos e Renan não seguem a mesma linha religiosa (o que não é um problema), mas o surgimento de Pablo Marçal na disputa pela prefeitura de São Paulo evidencia que a direita não está sob o domínio de um único líder ou clã.

Embora o Pastor Silas Malafaia tenha trabalhado arduamente para posicionar Jair Bolsonaro como o autêntico representante da direita conservadora, liberal e cristã, Pablo Marçal introduz uma nova perspectiva nesse espectro político.

Pablo Marçal discute a Bíblia com a proximidade e o conhecimento de um teólogo que conseguiu aplicar os ensinamentos bíblicos ao sucesso profissional e financeiro na nova teologia das redes sociais.

Jair Bolsonaro, acostumado à doutrina militar, e fixado em um militarismo antiquado, não se equipara a Marçal em termos de estilo e retórica. No Acre, ainda não existe um representante. Quem se propõe a essa posição?

“Há criaturas como a cana: mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, só sabem dar doçura”. (Dom Hélder Câmara)

. A ex-deputada Mara Rocha já tem três partidos muito interessados em sua filiação para concorrer ao Senado ou a função que quiser.

. Porém, em seu coração está decidido: Senado!

. Vale lembrar que Mara Rocha não é nenhuma nova convertida por causa do surgimento do movimento conservador no Brasil; é cristã das antigas.

. Pesquisando sobre Pablo Marçal para tentar compreender seus propósitos encontro o trecho de uma palestra sua:

. “Quando você é excluído de uma comunidade religiosa, você descobre o quanto era idiota, o quanto foi usado e explorado; só consegue ver quem estar do lado de fora”. (Para que não reste dúvidas a frase é do Pablo Marçal).

. Com a proximidade das eleições, um instituto de pesquisa conhecido por ser abençoado por prefeitos e abençoar também com seu trabalho, deve vir invertendo posições de candidatos ou declarando empates técnicos.

. Pesquisa sendo feita em Brasiléia!

. “Ai dos que chamam ao bem, mal; e ao mal, bem”. (Isaías, o profeta).

. Um grupo está sendo criado “De olho nas pesquisas” para expor a malandragem depois das eleições.

. Poderia virar uma ONG, quem sabe!

. Em Brasiléia Leila Galvão e Carlinhos do Pelado estão liberados pela Justiça Eleitoral para disputar a eleição.

. Para quem não sabe, Carlinhos é um bom menino, mas falta preparo; deveria ter se preparado durante os praticamente oito anos como vice.

. Tudo na vida tem um preço!

. Não o fez, infelizmente!

. Bom dia!