Associações e Cooperativas do Vale do Juruá terão reuniões com a Conab sobre programas de apoio à agricultura

Em resposta a um pedido inédito feito pelo Ministério Público do Acre, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) começou esta semana uma série de visitas a 11 propriedades rurais compreendidas no Vale do Juruá, região que abrange os municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Nesses encontros ocorrerão reuniões com extrativistas, indígenas e agricultores.

O objetivo é divulgar e ampliar a atuação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio) na região. A expectativa é que as visitas da Conab contribuam para o aumento do alcance do programa junto aos agricultores e agricultoras visando o aumento do alcance do PAA.

Entre os dias 9 e 13 deste mês, as visitas ocorrerão nos projetos de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) localizados em Santa Luzia, Jamil Jereissati e Recanto Novo, no município de Cruzeiro do Sul. Já entre os dias 4 a 14 de novembro, será a vez das associações de Terra Indígena Arara do rio Cruzeiro do Vale, no município de Porto Walter.

Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do Acre e, atualmente, ela está com dois projetos em andamento no âmbito do PAA. Um no valor de R$130 mil com a Associação de Produtores da Bacia do Rio Croa, e outro de R$570 mil com a Cooperativa Juruá Alimentos.

Programa – O PAA permite à Conab realizar a compra direta de alimentos de agricultores familiares, sem necessidade de licitação e os destinar a populações e entidades em situação de insegurança alimentar e nutricional. Com isso o programa contribui para fortalecer a agricultura familiar, gerando emprego, renda e desenvolvendo a economia local.