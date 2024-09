Vinicius Júnior desabafa após derrota vexatória do Brasil contra o Paraguai; veja

Após o Brasil ser derrotado por 1 a 0 para o Paraguai, na última terça-feira (10), em jogo válido pela 8ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Vinicius Júnior desabafou sobre o revés da seleção.

Em entrevista ao SporTV, o camisa 7 da amarelinha aproveitou o momento para pedir desculpas para os torcedores brasileiros e citou que sente diferença de jogar pelo Real Madrid e pelo Brasil.

“É completamente diferente (jogar no Real Madrid e Seleção Brasileira). Os jogos na Europa são diferentes daqui. A bola chega mais rápido por causa do campo e temos que nos adaptar. Quero pedir perdão para a torcida que está sempre do nosso lado”, disse.

Com a derrota jogando na casa do adversário, o Brasil ocupa a 5ª colocação nas Eliminatórias, com apenas 10 pontos conquistados em oito jogos. No total, são 3 vitórias, um empate e incríveis 4 derrotas.

