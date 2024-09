VÍDEO: Municípios do Rio Grande do Sul registram ‘chuva preta’; Fenômeno pode ser registrado em SC

Na última terça-feira (10), devido à fumaça das queimadas da amazônia e do Brasil central, somada a poluição, alguns moradores do Rio Grande do Sul flagraram o fenômeno da ‘chuva preta’. Os municípios atingidos foram Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte, na região Sul de Estado e também o Uruguai. Ao ClicRDC, a Defesa Civil de Santa Catarina informou que entre a sexta-feira (13) e o sábado (14), a região Oeste de Santa Catarina também pode registrar o fenômeno.

“Entre a sexta e o sábado, principalmente no Oeste catarinense, onde ingressa uma maior quantidade de fumaça, mas não se descarta nas demais regiões. O fenômeno já foi registrado no Uruguai e Rio Grande do Sul nos últimos dias e ocorre quando há grande concentração de poluentes na atmosfera, que é o caso atual, em que a atmosfera está com uma densa camada de fuligem”, detalhou a Defesa Civil.

Chuva preta: a chuva preta é resultado da interação do material particulado, proveniente da fumaça presente no ambiente, com o vapor de água da atmosfera, que altera as propriedades das nuvens. Esse fenômeno gera a precipitação de chuva com coloração escura, que pode apresentar contaminantes nocivos à saúde humana, tornando-a imprópria para consumo humano.

As principais recomendações para a população são:

Monitoramento: acompanhe as previsões meteorológicas e a qualidade do ar.

Hidratação: aumente a ingestão de água para manter as vias respiratórias úmidas.

Redução da exposição: evite atividades ao ar livre e mantenha portas e janelas fechadas.

O uso de máscaras deve ser avaliado individualmente, pois auxiliam na redução da exposição às partículas maiores, em especial para pessoas com condições crônicas, como pneumopatas, cardiopatas e pessoas com problemas imunológicos.

O uso de máscara cirúrgica, pano, lenço ou bandana é recomendado especialmente para populações que estão mais expostas ou próximas às fontes de emissão (focos de queimadas), pois podem diminuir o desconforto das vias aéreas superiores. O uso de máscaras de modelos respiradores (tipo N95, PFF2 ou P100) são adequadas para reduzir a inalação de partículas finas por toda a população.

Atividades físicas: evite atividades ao ar livre em períodos de elevada concentração de poluentes e mantenha portas e janelas fechadas.

Orientações específicas para grupos vulneráveis: crianças, idosos e gestantes devem estar especialmente atentos a sintomas respiratórios e buscar atendimento médico imediatamente, se necessário.

Assista: