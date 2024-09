Vídeo: adolescente é baleado ao salvar amiga em tentativa de assalto

Um menor de 15 anos foi baleado no peito durante uma tentativa de assalto sofrida quando voltava da escola junto com uma amiga, na noite dessa terça-feira (10/9), no bairro Cidade Satélite Íris, em Campinas, interior de São Paulo.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o criminoso se aproximou e atirou contra o jovem que caminhava pela rua Padre Jean Jobard.

Veja:

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao notar a arma de fogo que o atirador portava, o adolescente tomou a frente da amiga e foi baleado.

Ainda de acordo com a pasta, ele foi socorrido ao Hospital da PUC, onde está internado em estado grave, porém estável.

O suspeito fugiu do local sem levar nada. O caso foi registrado como tentativa de roubo pela 2ª Delegacia Seccional de Campinas.