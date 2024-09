Os fatores que levaram a Expoacre 2024 ser sucesso de público e negócios

Em levantamento feito pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), turismo, vivências indígenas, artesanato e culinária acreana garantiram resultados positivos durante as nove noites da Expoacre.

A Sete atuou em quatro frentes durante a maior feira de negócios do estado com a Casa do Artesanato Acreano, Galpão do Empreendedorismo, Oca Indígena em parceria com a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), e o estande institucional com a experiência imersiva nos pontos turísticos do estado.

“Levamos as belezas de atrativos turísticos que temos no estado, o nosso artesanato, as comidas típicas da nossa região e as vivências indígenas dos povos originários para a Expoacre e o resultado veio em forma de interesse dos visitantes em conhecer outras regiões do Acre. Estamos muito felizes com o retorno positivo de todos os presentes”, destacou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Estande institucional

Utilizando tecnologia como óculos 3D e espaços preparados para experiências imersivas com telões e trilhas musicais, a Sete levou as experiências da Serra do Divisor, Rio Croa e a Trilha Chico Mendes, além de apresentar as vivências indígenas com cantos, danças, pinturas e artesanato.

Também foram apresentados os Geoglifos, o Palácio Rio Branco e a Catedral Nossa Senhora da Glória, local histórico de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado.

“A proposta da Sete de trazer um estande inovador e tecnológico proporcionou uma imersão virtual nos atrativos turísticos que deixou todos encantados com tanta beleza que temos na região. O nosso objetivo principal era dar visibilidade para fomentar o turismo interno, e acredito que conseguimos surpreender. Os visitantes saíram com vontade de conhecer melhor o nosso Estado”, destacou a diretora de Turismo da Sete, Sirlânia Venturin.

Degustação de produtos regionais

A degustação de vinho, licor, café, chocolates e brigadeiros também foi atrativo no estande institucional da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo. Todos os produtos apresentados são de empreendimentos locais, produzidos no estado.

Visitando a Expoacre, Lorena Lima aproveitou para fazer uma parada no estande da Sete, conhecer os destinos apresentados e degustar dos produtos: “Além de conhecer mais um pouquinho sobre o nosso estado, a gente ainda pode se deliciar com cafezinho e com brigadeiro, que é uma combinação perfeita. E tudo produzido pelo nosso estado. Essa é a melhor parte”, destacou.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel – Seccional Acre) esteve no estande com representatividade das empresas Maria e João Doceria e Café Náuas.

A Ligeirinho Agroindústria também esteve presente com a Aquiry Chocolates, licor de chocolate, cachaça mineira e caldo de cana.

A Florisa disponibilizou a degustação dos vinhos de açaí e cupuaçu, e o Café Raízes da Floresta também apresentou seu produto. O estande também apresentou as Velas Aromáticas La Luz.

Oca indígena

Novidade no ano passado, o espaço da Oca indígena voltou a ter agenda de apresentações na Expoacre. Organizado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), o espaço teve pintura, artesanato, apresentações musicais e desfiles dos povos Yawanawa e Huni Kuin.

O governador do Acre, Gladson Cameli, visitou o estande da Sete e destacou a importância de integrar o desenvolvimento econômico com o respeito às culturas tradicionais do estado.

“Nosso compromisso é fortalecer o ecoturismo no Acre, promovendo destinos que valorizam nossa biodiversidade e as culturas tradicionais. A presença das comunidades indígenas aqui na Expoacre reforça a importância de integrarmos a cultura e o turismo em uma só agenda”, reforçou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Galpão do empreendedorismo

A comercialização de pratos típicos da culinária regional, artesanato e jardinagem do Galpão do Empreendedorismo, organizada pela Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, faturou R$ 500 mil em vendas, durante as nove noites da Expoacre, realizada no final de agosto e início de setembro, na capital.

Neste ano, oitenta empreendimentos dos segmentos de alimentação, artesanato e jardinagem preencheram o espaço com variedade de produtos. Além disso, a Sete fechou parceria com a Sem Fronteiras, para disponibilizar internet gratuita para os feirantes.

“O Galpão do Empreendedorismo, neste ano, foi uma grande inovação para a Expoacre, com um ambiente novo, diferenciado, arejado, trazendo mais amplitude para as barracas. Nós recebemos um feedback muito positivo dos clientes que lotaram as mesas nas nove noites da feira”, destacou a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz.

Casa do Artesanato Acreano

No estande da Casa do Artesanato Acreano, o faturamento chegou a R$ 4.6 mil, com a comercialização de peças exclusivas de artesãos acreanos como a marchetaria, cerâmica, cestarias, madeira, biojoias e peças de látex. O estande foi montado pela Sete, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AC).

No domingo, 8, última noite de feira, o estande registrou o maior número de faturamento durante a feira, com R$ 1,3 mil em vendas. “A Casa do Artesanato Acreano foi fundamental para a divulgação do nosso artesanato acreano e também foi uma fonte de renda, atingindo o valor de R$ 4,6 mil com os produtos demonstrados. Foi uma amostra do artesanato florestal existente no nosso estado, riquíssimo em sementes, látex, madeira e fibras vindas do Juruá”, destacou Bianca Muniz, diretora de Empreendedorismo da Sete.

Jovem de Sena Madureira se apresenta na Expoacre

Outro destaque da Sete foi o apoio ao jovem de 13 anos, Henry Gabriel, de Sena Madureira, que realizou o sonho de cantar para um grande público, na abertura do show da banda Limão com Mel, na terça-feira, 3, na Arena de Rodeios da Expoacre. A apresentação foi organizada em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e, ainda, com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), com apresentações nos palcos alternativos, na quarta-feira, 4.

De Sena Madureira, Henry Gabriel, de 13 anos, se apresentou no palco da Arena de Rodeios da Expoacre. Foto: Marcos Santos/Secom

“Só tenho a agradecer a todos. Estou muito feliz por estar me apresentando hoje na Expoacre e fico muito agradecido pelo povo acreano estar me recebendo, e à banda Limão com Mel, que me acompanhou nas músicas. É um sonho que realizei. Mando um abraço para todos os meus amigos lá de Sena Madureira, meu irmãozinho Rodolfo e meu tio Marcio”, disse Henry Gabriel.