O adeus aos velhos caciques: uma análise do pós-eleições em um município do Acre

A PREFEITURA de Feijó sempre foi comandada por grupos de caciques que se alternam no comando do órgão. Teve a fase do PT, veio a fase do PP; e agora um fato novo pode colocar uma pedra em cima dos interesses dessa turma: a candidatura do Delegado Railson Ferreira (REPUBLICANOS), um nome sem tradição na política feijoense, sem ligações com a cacicada, mas detentor de ampla simpatia popular. A última pesquisa do DELTA, que coloca o Delegado Railson muito distanciado de seus adversários, não causa surpresa para quem acompanha o cenário daquele município desde a pré-campanha. O candidato Railson, em todas as pesquisas, apareceu disparado na preferência popular. Só um ponto fora da curva pode impedir a sua chegada na prefeitura de Feijó. E tem um ponto favorável: se confirmada a sua vitória, não terá compromisso com as velhas lideranças que dominaram a política de Feijó.

GLADSON NÃO É BURRO

O PT foi burro ao lançar dois candidatos ao Senado, Jorge Viana e Ney Amorim, que acabou num abraço da derrota dos afogados. Não esperem, pois, que o Gladson repita a burrice do PT, do PP ter dois candidatos do partido ao Senado em 2026.

O GLADSON É ELE

É UM ERRO de avaliação algum candidato de outro partido sonhar com o Gladson para fazer dobradinha para as duas vagas para o Senado, em 2026. Numa campanha, o Gladson é ele e mais ninguém; sempre adotou a Lei do Murici, em que cada um cuide de si.

NOME MUITO FORTE

MESMO não estando fazendo política, em todos os cenários das pesquisas para o Senado, o Jorge Viana (PT) aparece pontuando muito bem, será um osso duro de roer na disputa por uma das duas vagas em disputa em 2026. Lembrando que na disputa para o governo, só perdeu para o Gladson.

AGORA É COM O ELEITOR

OS CANDIDATOS a prefeito de Brasiléia, Leila Galvão (MDB) e Carlinho do Pelado (PP), que respondiam a pedidos de impugnações, foram liberados pela justiça para disputar a prefeitura do município. Agora é com o eleitor.

ESTRANHO, MUITO ESTRANHO

POSSO até debater pontos, mas não coloco a honra de ninguém no cenário. Mas é surpreendente, muito surpreendente, um instituto dar empate técnico no primeiro turno para a prefeitura de Rio Branco; dar empate técnico no segundo turno e dar empate técnico no quesito Rejeição. É estranho, muito estranho. É como um raio cair três vezes no mesmo alvo. Não faço pesquisa, mas sei fazer uma leitura de quando se quer ficar no muro, jogando sempre no empate técnico. Mas, o jogo segue.

CANDIDATO DO BOCA

NÃO SERÁ SURPRESA se o Joabe Lira (UB) for eleito com boa votação vereador de Rio Branco. É o candidato aberto do prefeito Tião Bocalom e tem mais da metade das secretarias municipais trabalhando para ele.

MAIOR PREJUDICADO

NÃO se pode avaliar se o impacto pode prejudicar a sua eleição, mas com a entrada do ex-prefeito Vando Torquato na campanha do candidato Zé Filho (REPUBLICANOS), pode se dizer que a candidatura do Rodrigo Damasceno (PP) a prefeito de Tarauacá sofreu um grande baque.

PODE BENEFICIAR

ESTE novo cenário de divisão de votos dos adversários poderá em tese beneficiar a candidatura da prefeita Lucinéia (PDT), que correrá só na sua raia.

FIM DO CACIQUISMO

PELO que as pesquisas estão apontando, esta eleição municipal tende a ser o fim do ciclo do caciquismo em Feijó, que vem se alternando há décadas no poder.

NÃO MEXE NO ELEITOR

CARREATAS, bandeiraços, fazem parte da festa da eleição, mas não possuem o condão de decidir uma eleição. O eleitor se decide pelas agruras que sofre no dia a dia.

ALIADO IMPORTANTE

A FALTA de água vem sendo o aliado mais importante do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), e o calo da campanha do prefeito Tião Bocalom. A falta de água numa casa desestrutura emocionalmente, e são poucas as famílias que podem pagar pelo abastecimento de um caminhão pipa. E não há como a PMRB resolver este problema até a eleição.

FOI AVISADO

O PREFEITO Tião Bocalom foi avisado até pelos seus aliados que seria uma roubada assumir o SAERB, não pode, por isso, reclamar que recebeu um sistema falido do governador Gladson. Ninguém pôs a faca no seu pescoço para assumir um sistema cheio de problemas e gatilhos. Quem casa com a viúva cria os filhos.

SHIRLEY TORRES

ELA É UM dos nomes que disputa uma vaga de vereadora de Rio Branco pela coligação PT-PV-PCdoB. Shirley (PV) é uma profissional com experiência de gestão e sempre esteve no embate político, o que lhe credencia a buscar um mandato municipal.

BANDIDOS NA ESSÊNCIA

NÃO tem nenhum inocente e coitadinho ou coitadinha na invasão e destruição do interior das sedes dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. São bandidos e bandidas, na essência da palavra. O que mais chama atenção, é que eles destruiram a sede do Legislativo, daqueles que por extremismo de direita, hoje, defendem as suas anistias.

DEPOIS DA PORTA ARROMBADA

A FUMAÇA que toma conta da cidade é de queimadas no Estado. Chega a ser cômico depois que tudo foi queimado o IMAC rumar com uma equipe para Feijó, para punir os que tocaram fogo. É como colocar a tranca depois da porta arrombada.

CHUVA NO MOLHADO

SE ALGUÉM SOUBER, me responda: que votos somam se colocar cargos de confiança em carreatas e bandeiraços, se essas pessoas já são eleitores certos? É chover no molhado.

NINGUÉM MAIS

TEM muita gente envolvida e trabalhando com afinco para a candidatura do Marcus Alexandre (MDB); mas nenhum tem sido mais ativo do que o grupo do senador Sérgio Petecão (PSD).

TODOS EM BRASÍLIA

NÃO se vê um figurão dos governos do PT nas campanhas dos seus candidatos a vereadores em Rio Branco, Estão todos aboletados em cargos de confiança no governo Lula, em Brasília. Os “companheiros” (sic) da aldeia, que se lixem e se virem se quiserem se eleger. O que é ficar fora do poder……..

TODOS BATENDO PALMAS

TIVESSE o ministro do STF, Alexandre de Moraes, favorecido as condutas extremistas do ex-presidente Bolsonaro, estaria hoje sendo incensado pelos bolsonaristas como um ídolo, e todos batendo palmas para ele. É assim que caminha a política, que é movida pela emoção e não pela razão.

FIO DA NAVALHA

O PREFEITO Tião Bocalom está no mato sem cachorro: se baixar decreto prorrogando os contratos dos professores provisórios poderá ser acionado por prática vedada pela lei eleitoral; se deixar estes 500 profissionais na rua da amargura, terá um sério desgaste com a categoria.

FINAL NADA FELIZ

O CERTO é que estes profissionais podem ficar nos cargos até o fim do ano, mas depois disso serão substituídos pelos concursados. A equipe da prefeitura tem deixado isso bastante claro.

FRASE MARCANTE

“O segredo da liberdade é de educar os homens, assim como o da tirania é conservá-los na ignorância”. Maximilien de Robespierre, um dos líderes da Revolução Francesa.