Expoacre movimentou mais de R$ 391 milhões em negócios mas já há previsão de mudanças em 2025

O volume de negócios fechados durante a maior feira de agronegócio do estado, a Expoacre, que ocorreu entre 31 de agosto a 8 de setembro no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, foi de R$ 391.528.075 milhões. O balanço foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 11, pelo governo do Estado juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), parceiro no evento.

O volume foi 20% maior que a edição do evento no ano passado, que, inclusive, atingiu o recorde de R$ 325.305.857 milhões em movimentação. Lembrando que esse valor pode ser maior na avaliação pós-evento.

O governador Gladson Cameli anunciou duas importantes decisões: uma delas é a enquete para decidir os shows para o ano que vem e a segunda é de manter a feira em julho. Este ano, o evento em Cruzeiro do Sul ocorreu antes que na capital.

Segundo ele, a data já faz parte do calendário do estado e das pessoas. Outra mudança anunciada refere-se ao início da feira, atualmente os portões abrem às 18h, mas a partir do ano que vem deve abrir a partir de meio-dia.

“Vamos começar esta semana uma enquete nas redes sociais do governo para que o público escolha os shows de 2025. E os mais votados pelo público serão, se Deus quiser, as nossas atrações para comemorarmos esse cinquentenário”, disse Cameli.

O governo comemora bons resultados econômicos nas duas maiores feiras do estado, já que a Expoacre Juruá, realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul, registrou recorde de público e de movimentação financeira. O balanço econômico no Juruá foi de R$ 36,6 milhões e contou com a participação de um público estimado em 160 mil pessoas.

Cameli destacou que deve reduzir a participação do setor público e expandir a participação da iniciativa privada.

“A Expoacre é uma feira de negócios e, como tal, deve ter cada vez mais a participação dos empresários que a fazem ser esse grande sucesso”, pontuou.

Nos próximos dias, o governador deve se reunir com a organização do evento para ajustar melhorias e também se reunir com os 478 expositores para ouvi-los e ter uma avaliação sobre a feira.

Balanço foi feito pelo governador ao lado de parceiros que fazem a maior feira de agronegócios acontecer no estado. Foto: Diego Gurgel/Secom

Victoram Costa e Edson Ferreira, superintendentes da Caixa Econômica e Banco da Amazônia, respectivamente, destacaram o sucesso da feira.

“Se pulverizou melhor do que no ano anterior. Isso demonstra como a gente está caminhando certo para a questão de negócios no estado. Ter os bancos como parceiros foi um acerto. O resultado é um sinal que a gente conseguiu fazer nosso papel”, destacou Ferreira.

Já o superintendente da Caixa destacou que o número de negócios fechados durante a feira dobrou. “Fechamos R$ 92 milhões assinados na feira, aumento de 206. Somente no setor da indústria foi um contrato de R$ 22 milhões, que vai chegar na construção civil. Sabemos que esses valores vão trazer grandes retornos financeiros e contribuirão com a geração de renda. Vimos uma grande visitação, um público que foi para fazer negócios. Cada vez mais a Expoacre se torna uma granula de expositores. Esperamos sempre estar lá para sermos fomentadores dessa economia”.

O superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, avaliou o evento como um sucesso.

Reforçou ainda que a decisão de ampliar os espaços para a iniciativa privada foi recebida com otimismo pela iniciativa privada.

“Isso é importante, fez parte de uma reunião de trabalho onde foi apresentada essa proposição para que o governo diminuísse o seu espaço público para que a possibilidade privada conseguisse ampliar cada vez mais, então a ideia é que tenha um espaço único para o governo do Estado para todas as secretarias. Não é que deixem de estar lá, mas que elas façam um revezamento com outras secretarias e consigam disponibilizar mais espaço para iniciativa privada”, pontuou.

O setor Indústria, agropecuária e vendas de máquinas e veículos foram os que mais registraram movimentações.

Em seu discurso, o governador agradeceu a todos os envolvidos na organização do evento e destacou também a importância da imprensa para a divulgação desse trabalho. A Agência de Notícias divulgou 200 reportagens durante as nove noites de feira.

“Quero agradecer à equipe da comunicação por estar na feira todas as noites levando a Expoacre para as pessoas através das lives, das nossas rádios Difusora Acreana e Aldeia FM, pelo nosso site e redes sociais, tudo que aconteceu no Parque de Exposições nesses dias.”