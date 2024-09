Delta/ac24horas: Jerry Correia aparece com 74,5% das intenções de voto em Assis Brasil

O Instituto Delta Agência de Pesquisa, em parceria com o ac24horas, divulgou nesta quarta-feira (11) uma pesquisa de intenção de votos no município de Assis Brasil. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 7 de setembro de 2024.

Na pesquisa estimulada, Jerry Correia, atual prefeito e candidato à reeleição, lidera com 74,5%, seguido por Serjão (PL), que aparece com 15%. Votos brancos e nulos somam 2%, e 8,5% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, Jerry Correia também está à frente com 68,5%, enquanto Serjão registra 15%. Nulo aparece com 2,5% e 14% afirmaram não saber ou não responderam.

Quando questionados sobre a rejeição dos candidatos, 41,5% dos eleitores afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Serjão, 11% em Jerry Correia e 47,5% não sabem ou não responderam.

De acordo com a pesquisa, 26,5% dos eleitores afirmaram que votariam em um candidato apoiado pelo governador Gladson Cameli para a prefeitura de Assis Brasil, enquanto 35% disseram que poderiam votar nesse candidato. Por outro lado, 28,5% não votariam de jeito nenhum em um candidato com esse apoio, e 10% não souberam ou não responderam.

Por fim, 80,5% dos eleitores acreditam que Jerry Correia será o próximo prefeito de Assis Brasil, enquanto 4% afirmaram que seria Serjão. Não sabe ou não responderam é de 15%;

Foram entrevistados 200 eleitores nesta pesquisa que apresenta uma margem de erro de 5,7%, com um nível de confiança de 90%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) sob o número AC-08092/2024.