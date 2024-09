Confeiteiro ‘raiz’ ganha fama ao decorar bolos e doces em canoa na Ilha do Marajó (PA); Vídeo

O confeiteiro Thiago Barros está fazendo sucesso nas redes sociais devido aos seus vídeos criativos em que aparece confeitando bolos de festas em uma pequena canoa, conhecida como “rabeta”.

Além de bonitos e chamativos, os quitutes são para uma boa causa e criados para o projeto social “Presentear”, idealizado por ele. O profissional prepara os bolos e doa para crianças ribeirinhas da Ilha de Marajó (PA).

Com quase 400 mil seguidores no Kwai, Thiago nasceu no interior de Anajás (PA) e vivenciou na pele as dificuldades de acesso à região. Aos 16 anos, ele iniciou na confeitaria ajudando uma tia que produzia tortas e bolos para festas em Belém. Em pouco tempo, Thiago começou passou a trabalhar profissionalmente na área também.

Após a pandemia, voltou à Anajás (PA), tornou-se conselheiro tutelar e deu início à ideia de desenvolver a iniciativa do “Presentear”, com o intuito de levar alegria para crianças de regiões periféricas em situação de vulnerabilidade social.

“É gratificante testemunhar as crianças comendo bolo pela primeira vez, ver o sorriso e receber o abraço delas olhando para um pedaço. A entrega do projeto é muito melhor do que o que sinto pela confeitaria hoje”, explica.

O percurso até as comunidades exige muito planejamento e cuidado de Thiago e sua mulher, Isabel Santos. os bolos são assados previamente e embalados em papel filme; os recheios são organizados em sacos de confeitar; e o chantilly só é preparado na canoa, próximo à chegada às comunidades. Todo o material gelado é levado em um isopor com gelo, já que muitas casas não possuem energia elétrica. A montagem dos bolos é feita ainda no percurso, como no caso do primeiro vídeo que viralizou nas redes sociais.

Trajetória em realities

Além de compartilhar vídeos emocionantes das entregas dos bolos, Thiago produz conteúdo de receitas de confeitaria e, neste ano, está feliz com novidades: ele foi selecionado para ser um dos jurados do “Kwai Chef”, batalha culinária do app de vídeos curtos, na qual ajudou a escolher perfis gastronômicos bacanas que valorizam, cuidam e disseminam os ingredientes e pratos da Região Norte.

O confeiteiro também é participante da 10ª temporada do reality show culinário “Bake Off Brasil”, do SBT, apresentado por Fabiana Karla, que tem os chefs Carole Crema e André Mifano como jurados. Produzido em parceria com o Tastemade, um dos maiores canais digitais de gastronomia do mundo, o Kwai Chef vai eleger os melhores pratos da web, de Norte a Sul do país, levando diversão ao público e visando descobrir talentos da culinária que estão escondidos Brasil afora.

Os finalistas do reality foram anunciados na fim de agosto: o canal Viver de Comida, da criadora mineira-capixaba Priscila Lima, vai representar o Sudeste com mix de cozinhas bem brasileiras; Lina bg foi a escolhida do Norte com temperos e delícias amazônicas; mãe e filha, Dani e Nilza, do Cozinha Prática, divulgam os temperos da roça e do Centro-Oeste brasileiro; Girlania e seu canal Rotina da Casa 90 representam a rica culinária do Nordeste; e, por fim, o curitibano Léo Anterio é o finalista da região Sul com uma mistura de ingredientes típicos e técnicas refinadas.

Na grande final do Kwai Chef, o júri será composto pela apresentadora Beatriz Reis, a Bia do “BBB 24”, e dois criadores de conteúdo consolidados na plataforma: Bernardo Soares, jovem catarinense que comanda o bombado perfil Reviews do Mustache, e Paloma Souza, atriz e apresentadora baiana. Os cinco finalistas deverão impressioná-los com um menu baseado na famosa e tradicional marmita, ou “quentinha”, como é conhecida Brasil afora. O anúncio do campeão será feito no dia 23 de setembro, na página especial do Kwai Chef.