Com foco nas vendas de flores e plantas para o Natal, produtores já negociam com atacadistas

Enquanto o comércio varejista apresenta as flores e plantas ornamentais para a Primavera, na produção o plantio já está preparando as demandas para Finados, Natal e Réveillon, as três datas mais importantes do último bimestre do ano para a floricultura nacional. Com esse objetivo, a Cooperativa Veiling Holambra realiza, nos dias 12 e 13 de setembro, mais uma edição do Veiling Market, uma grande feira de negócios na qual os produtores têm contato direto com compradores e esperam vender antecipadamente de 60% a 95% do que ainda está no campo para o mercado atacadista.

A floricultura nacional é tão organizada que, enquanto as floriculturas, garden centers, centrais de abastecimento, supermercados e pontos de venda em geral estão oferecendo produtos para a Primavera, que começa no dia 22 de setembro, os produtores já estão negociando as flores e as plantas ornamentais que chegarão ao consumidor final daqui há poucos meses, como os tradicionais crisântemos e kalanchoes para Finados e, principalmente, as novidades para a decoração de Natal, como as poinsétias e tuias “com neve” e as torres de cactos e sansevierias iluminadas ou, mesmo, a rosa ”Orange Wave”, num tom de laranja bem vivo, uma das apostas para o Réveillon.

Essas negociações “em massa” acontecerão nos dias nos dias 12 e 13 de setembro, durante o 28º Veiling, nas instalações da Cooperativa Veiling Holambra (CVH), quando pelo menos 144 produtores, dos 450 cooperados, esperam vender antecipadamente, ainda no cultivo, de 60% a 95% dos produtos apresentados nessa grande feira que atrai os principais atacadistas de todo o Brasil. O diferencial é que distribuidores, centrais de abastecimento (Ceasas, Ceagesp), supermercados, gardens centers, floriculturas, redes de autosserviço e decoradores, entre outros, tem a oportunidade única do contato pessoal com os produtores, com os quais podem negociar diretamente e de forma antecipada as flores e as plantas ornamentais que estão sendo ou serão ainda cultivadas nos sítios e fazendas.

Vantagens

Para os produtores, o benefício é ter a sua produção já vendida antes mesmo da colheita. Para os atacadistas, a vantagem é assegurar produto e preço, principalmente para as datas especiais, quando é sempre esperado o aumento da demanda por produtos específicos. A Cooperativa Veiling Holambra, conforme lembra o CEO Jorge Possato, se preocupa em oferecer a transparência dos negócios e a qualidade dos produtos, informando que todos eles, para serem ali comercializados, passam pelo rigor do Departamento de Qualidade que se utiliza de um Centro de Testes para avaliar a performance de cada planta, a sua durabilidade e a senescência, (processo de envelhecimento). O gerente de Qualidade da CVH, Henrique dos Santos Lopes, comenta ser baixíssimo o índice de reclamação por parte dos clientes: plantas ornamentais, 0,02%; flor de vaso, 0,06%; e, flor de corte, 0,20%.