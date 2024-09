Cardiologista compartilha 5 alimentos que “limpam” os vasos sanguíneos

Algumas frutas cítricas, como laranja, abacaxi e kiwi, além da banana, podem ajudar a aumentar a quantidade de melatonina no organismo, promovendo uma boa noite de sono LauriPatterson/GettyImages Gabriela Maraccinida CNN

Manter os vasos sanguíneos “limpos” e saudáveis é crucial para a prevenção de doenças cardiovasculares. A boa notícia é que alguns alimentos são verdadeiros aliados nessa função, pois ajudam a desobstruir as artérias e a proteger o coração.

Quem afirma isso é o cardiologista Roque Savioli. Em uma publicação no Instagram, o médico explicou que existem ingredientes que podem “limpar” os vasos sanguíneos. No entanto, eles devem integrar a dieta mediterrânea (composta de vegetais, frutas, cereais, sementes, ovos e derivados), pois não atuam sozinhos. “Mas eles trazem elementos essenciais para o sangue não encontrar barreiras pelo caminho”, disse.

Confira, a seguir, cinco alimentos que “limpam” as artérias, o que Roque Savioli chama de “lista faxineira da corrente sanguínea”:

1 – Sardinha

Fácil de ser adquirida no comércio e de baixo custo, a sardinha é rica em ômega-3 e coenzima Q10, protetores do coração e dos músculos. “Coma peixes pelo menos duas vezes por semana”, recomendou o cardiologista.

2 – Beterraba

Segundo o especialista, a beterraba é “a rainha no despertar do óxido nítrico”, que é um vasodilatador natural produzido pelo corpo quando há ingestão do vegetal. A substância facilita a circulação sanguínea, permitindo maior aporte de oxigênio e nutrientes até a musculatura e ajudando a controlar a pressão arterial.

De acordo com o médico, a melhor forma de consumir a beterraba é crua. “Você pode colocá-la numa centrífuga e consumir em forma de suco no café da manhã”, indicou.

3 – Couve

Rica em magnésio, a couve é uma folha das mais potentes quando se trata de proteção cardíaca e aliada contra as dores, conforme alegou o especialista. “Ela pode ser consumida crua, no suco ou refogada”, acrescentou.

4 – Chocolate

O chocolate é outro aliado à prevenção de doenças cardiovasculares. No entanto, Savioli alertou que, para proteger o coração, o ingrediente precisa ser amargo e ter a partir de 70% de cacau. “Você pode comer uma lasca de chocolate de mais ou menos 10 gramas 3 vezes ao dia. Serão 30 gramas de chocolate amargo ao dia”, sugeriu.

O cardiologista observou que o alimento também é ideal para reduzir a vontade de comer doces, o que o torna ainda mais benéfico para a saúde.

5 – Batata Yacon

Originária da Cordilheira dos Andes, a batata Yacon é a melhor batata para pessoas com diabetes, segundo o profissional. “Apesar de ser doce, ela é aliada dos diabéticos e de quem tem problemas no coração”, comentou na publicação.

Isso se deve ao poder antioxidante do tubérculo, que “promove uma limpeza de radicais livres, substâncias que atuam como se o corpo estivesse enferrujado e cheio de lixo”.

Contudo, Roque Savioli fez um alerta: “Lembre-se sempre que comida não substitui remédio. Você não deve abandonar o uso de medicamentos sem o consentimento do seu médico”.