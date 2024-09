VÍDEO: Tutora ensina técnica para acordar cadela surda sem assustar pet

A influenciadora carioca Vitória Ribeiro mostrou uma técnica simples, mas especial que utiliza para acordar a sua cadelinha surda chamada Chanel.

No vídeo compartilhado no Instagram, a cadela da raça dálmata apareceu adormecida no sofá. Para despertá-la sem dar nenhum susto, a mulher aproximou sua mão do focinho da cachorrinha, que acordou animada ao perceber que sua humana favorita estava ali.

“Chanel é surda de nascença e por aqui é assim que acordamos pra para não se assustar, ela sempre acorda com o nosso cheiro”, explicou Vitória na legenda.

A publicação viralizou e atingiu 193 mil curtidas, comovendo os internautas. “E acorda nessa felicidade? O meu filho parece um velho resmungando”, “O sorriso de nervo eu não aguento”, “Ela sorrindo”, “O sorvete de flocos sorrindo” e “Que sorriso fofo”, declararam os seguidores nos comentários.

Confira:

Fonte: BNEWS