Vídeo: funerária deixa caixão e corpo caírem em avenida; Confira as imagens

Uma funerária foi responsável por causar um alvoroço no trânsito de Osasco, região metropolitana de São Paulo, na tarde dessa segunda-feira (9/9), após deixar um caixão com corpo cair na Avenida dos Autonomistas, no centro da cidade.

Pessoas próximas ao local gravaram os funcionários da Tempo Funerária Souza, responsável pelo transporte do cadáver, tentando devolver o caixão ao veículo. O trânsito foi afetado e motoristas e motociclistas buzinavam e paravam no local para ver o ocorrido.

Veja:

A pessoa que grava o vídeo ainda diz: “Caramba! Eu já tinha visto em pegadinhas mas ao vivo é foda”.

Em nota publicada nas redes sociais, a funerária responsável pelo transporte do cadáver se desculpou. A empresa definiu o acontecido como um incidente causado por uma falha humana isolada que “não reflete os padrões rigorosos de cuidado e dignidade” da Tempo Funerária Souza.

Além disso, a funerária garantiu que todos os veículos da empresa possuem as devidas travas de segurança e se colocou à disposição para esclarecimentos adicionais.