Vídeo: Cristiano Ronaldo lista possíveis futuros melhores do mundo

Em novo vídeo postado no canal do YouTube, nesta terça-feira (10/9), Cristiano Ronaldo listou os futuros jogadores que podem concorrer à Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador do mundo dado pela revista France Football.

“Na minha opinião, ele (Mbappé) pode ser o próximo Bola de Ouro pelos próximos anos. Provavelmente Haaland, Bellingham. Lamine (Yamal). Eu acho que essa nova geração tem muito potencial, mas acredito que tudo vai correr bem”, disse Cristiano Ronaldo.

Apesar da ausênia de Vini Jr., forte candidato a vencer a próxima Bola de Ouro, o nome dele já havia sido citado por Rio Ferdinand, ex-zagueiro e companheiro de Cristiano Ronaldo.

Confira o momento: