Sine do Acre oferece 100 vagas de emprego em multinacional da produção de hambúrgueres

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) no Acre está selecionando 100 pessoas com ensino fundamental incompleto e disponibilidade de mudança do estado para trabalhar em uma empresa multinacional: a Marfrig Global Foods. Segundo a coordenadora do Sine/AC, Jaqueline Castro, um planejamento especial foi montado para a seleção dos trabalhadores interessados.

Pré-seleção receberá currículo para entrevista presencial a partir do dia 23 de setembro, em Rio Branco. Foto: Sabrina Salomon/Seict

“As inscrições estão abertas de forma presencial a partir desta quarta-feira, dia 11, quando estaremos emitindo a carta de encaminhamentos e recebendo os currículos, fazendo uma pré-seleção diária para a entrevista”, informou Jaqueline.

Os pré-selecionados pelo Sine-AC serão entrevistados por uma equipe de recursos humanos da empresa Marfrig, que estará em Rio Branco do dia 23 de setembro ao dia 3 de outubro. Além do salário de R$ 1.809, a empresa oferece vale alimentação de R$ 430, seguro de vida, plano de saúde e outros benefícios.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, lembrou que o Sine no Acre já realizou mais de 10 mil cadastros de trabalhadores no primeiro semestre deste ano. “Empresas regionais e nacionais procuram o nosso sistema para a seleção de trabalhadores. O aumento na oferta de vagas reflete os dados positivos no cadastramento geral de empregados que tem colocado o Acre na vanguarda quando o assunto é geração de postos de trabalho com carteira assinada”, disse Mesquita.

Operação de hambúrgueres do frigorífico representa, atualmente, 15% da receita da Marfrig na América do Sul. Foto: Arquivo/Marfrig

Sobre a empresa

Recrutadora das 100 vagas, a Marfrig, é líder global na produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de proteína bovina do mundo, em capacidade. Dedica-se à produção de alimentos de alto valor agregado à base de proteína animal, basicamente bovina, e de opções variadas, prontas para o consumo, como vegetais congelados, ovinos, peixes e molhos.

É uma das companhias de alimentos mais internacionalizadas e diversificadas. Seus produtos estão presentes em mais de 100 países. São cerca de 30 mil colaboradores em 19 unidades produtivas bovinas, 10 centros de distribuição e comerciais espalhadas por quatro continentes.

Inscrições

Os interessados devem se dirigir ao Sine/Casa do Trabalhador, localizado na rua Rui Barbosa, 490 – Centro (antigo Hotel Pinheiro) munido de documentos pessoais e currículo. Maiores informações pelos telefones Whatsapp: (68) 3224 1519/3223 6502/32154500/32154543.