Setembro Vermelho: cardiologista da Fundhacre orienta sobre doenças do coração

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) aderiu à campanha global Setembro Vermelho, dedicada à conscientização sobre a importância da saúde do coração e à prevenção de doenças cardiovasculares. Comemorada anualmente no mês de setembro, a campanha visa alertar a população sobre os fatores de risco, tratamento e prevenção das doenças do coração, como infarto e derrame.

Para esclarecer dúvidas e orientar a população sobre cuidados com a saúde cardiovascular, a cardiologista da Fundhacre, Janaína Ferrari Longuini, compartilhou informações sobre a prevenção e monitoramento das doenças cardíacas. Com mais de 15 anos de experiência na Fundação, destacou a importância de exames regulares e consultas especializadas.

“Setembro é o mês da prevenção cardiovascular. Fazer exames simples, como o eletrocardiograma e testes laboratoriais pode ajudar a identificar problemas precocemente e evitar complicações graves. Além disso, é preciso ter consultas regulares com um cardiologista, principalmente se houver histórico familiar de doenças cardíacas”, afirmou.

Principais recomendações e exames

A médica recomenda a realização dos seguintes exames para monitorar a saúde do coração:

– Exames laboratoriais: incluem testes de glicemia e colesterol para verificar possíveis riscos;

– Ecocardiograma: examina a estrutura cardíaca e pode identificar problemas anteriores ou congênitos;

– Eletrocardiograma: avalia a atividade elétrica do coração e detecta anomalias;

– Teste ergométrico: realizado em esteira para avaliar a resposta do coração ao esforço físico.

Os exames laboratoriais solicitados pelo médico cardiologista são disponibilizados na Fundhacre, por meio do Laboratório de Análises Clínicas, enquanto os demais exames são de responsabilidade do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) da Fundação.

Demonstrando a preocupação da população com a saúde do coração, recentemente, o SADT zerou a fila de espera para a realização do teste ergométrico, em Rio Branco. O exame, fundamental para a avaliação da saúde cardiovascular, estava entre os mais demandados na unidade, somando 594 atendimentos de janeiro a junho de 2024.

Para aqueles com histórico familiar de doenças cardíacas ou que passaram por procedimentos como a troca de válvulas cardíacas, os check-ups devem ser regulares.

Janaína Longuini explica que o rastreamento precoce pode prevenir problemas futuros, especialmente se há antecedentes de febre reumática na família.

Teste ergométrico é um dos mais demandados na unidade. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

Quando procurar um cardiologista?

A cardiologista recomenda a busca de um especialista nas seguintes situações:

– Resultados laboratoriais alterados, como glicemia e colesterol elevados;

– Pressão arterial consistentemente acima de 135/85 mmHg;

– Dores no peito, especialmente se irradiam para o braço esquerdo, pescoço e mandíbula;

– Cansaço anormal ou falta de ar persistente.

Importância da prevenção

O Setembro Vermelho é uma excelente oportunidade para promover a saúde cardíaca e incentivar a população a realizar exames preventivos. “O recomendado é que todos façam check-ups regulares, principalmente se há histórico familiar de doenças cardíacas”, orientou a médica.

Para buscar atendimento na Fundhacre, o cidadão precisa procurar primeiramente a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) mais próxima de sua casa e solicitar o encaminhamento, após avaliação clínica. Após dar entrada no pedido, o setor de regulação faz o agendamento e informa dia e horário da consulta no complexo hospitalar, onde poderá prosseguir com o acompanhamento.

