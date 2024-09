MPAC empossará novos servidores na próxima segunda-feira, 16

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizará, na próxima segunda-feira, 16 de setembro, a cerimônia de posse dos novos servidores da instituição.

O evento acontecerá no auditório do edifício-sede do MPAC, a partir das 8h, e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube (mpacre).

A cerimônia empossará 51 novos servidores, entre analistas e técnicos ministeriais, aprovados no V Concurso Público para Servidores Efetivos.

O concurso contou com a participação de mais de 10 mil candidatos e abrangeu diversas áreas, incluindo Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

Agência de Notícias do MPAC