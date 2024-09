Ficate 2024: Espetáculo “Salve Ela!” e oficinas gratuitas prometem agitar Rio Branco com cultura nacional e internacional

O Sesc apresentará o Ficate 2024 (Festival Internacional de Cultura, Artes e Teatro), realizado pelas Companhias Cata-Ventos de Cultura e Tanto de Lá Quanto de Cá. Durante uma semana, Rio Branco será palco de 22 apresentações nacionais e internacionais, 2 mesas redondas e 3 oficinas.

Com uma programação repleta de atividades, o festival promete uma imersão em arte e cultura, e todas as atividades serão gratuitas. O destaque fica para a participação especial da renomada Os Ciclomáticos Cia de Teatro do Rio de Janeiro, que apresentará o espetáculo “Salve Ela! Maria Carolina de Jesus em Cena” e conduzirá oficinas teatrais para a comunidade.

No dia 18 de setembro, às 19h30, no Sesc Centro, e no dia 19 de setembro, às 10h, no Colégio Acreano, o público poderá conferir o emocionante espetáculo “Salve Ela! Maria Carolina de Jesus em Cena”, que celebra a vida e obra de uma das mais influentes escritoras negras do Brasil, Maria Carolina de Jesus. A peça retrata a trajetória dessa grande mulher, que transformou suas experiências de vida em uma obra literária que transcendeu fronteiras, sendo reconhecida tanto no Brasil quanto internacionalmente.

Além do espetáculo, o Sesc Centro sediará três oficinas gratuitas, que fazem parte do calendário de formação cultural do festival:

Oficina de Direção Teatral – O Diretor, o Ator e a Cena, com Ribamar Ribeiro, nos dias 17 e 18 de setembro, das 15h às 18h. Essa oficina é destinada a artistas e entusiastas das artes cênicas, e abordará o processo criativo do diretor, o trabalho com os atores e a criação de cenas teatrais. Uma oportunidade imperdível para quem deseja entender melhor os bastidores da criação teatral.

Oficina de Maquiagem Cênica, com Getúlio Nascimento, nos dias 18 e 19 de setembro, das 15h às 18h. Voltada para artistas e maquiadores, esta oficina oferece uma introdução às técnicas de maquiagem cênica usadas no teatro, realçando a criação e expressão das personagens em cena.

Oficina de Criação Autoral Cênica, com o argentino Gabriel Farversani, no dia 20 de setembro, das 15h às 18h, no Sesc Centro. Nesta oficina, Farversani compartilhará suas técnicas sobre como o ator pode explorar e desenvolver sua própria criação cênica, transformando criatividade em ação concreta no palco. Ele vai abordar como o ator e o autor podem produzir trabalhos autênticos e inovadores, criando oportunidades únicas para o desenvolvimento da cena local.

O festival será também um espaço de diálogos culturais, com a realização de 2 mesas redondas, reunindo artistas, diretores e produtores de diferentes regiões, ampliando o debate sobre a produção artística no Brasil e no exterior.

Romario Feitosa, um dos diretores do festival, enfatiza a importância desta edição do FICATE para o Acre e além: “O FICATE está se consolidando como um polo de arte e cultura, não apenas no Acre, mas também no cenário nacional e internacional. Este ano, estamos trazendo grandes nomes do teatro, como Os Ciclomáticos do Rio de Janeiro, e também oferecendo uma oficina única com o argentino Gabriel Farversani, explorando a criação autoral cênica. É uma honra trazer essas grandes experiências para Rio Branco, e convidamos todos os acreanos a prestigiar as apresentações e oficinas gratuitas e se envolverem com o que há de mais rico na arte e no teatro”.

O festival é realizado com o apoio do Sesc, da Prefeitura de Rio Branco, do Sindicato dos Bancários, do Ministério da Cultura e da Escola de Arte e Cultura Beija-Flor.

Todas as atividades são gratuitas, e as informações sobre inscrições e a programação completa podem ser encontradas nas redes sociais da Cia Cata-Ventos de Cultura e da Tanto de Lá Quanto de Cá.

Programação:

Espetáculo “Salve Ela! Maria Carolina de Jesus em Cena”

18 de setembro, às 19h30, no Sesc Centro

19 de setembro, às 10h, no Colégio Acreano

Oficina de Direção Teatral – O Diretor, o Ator e a Cena

17 e 18 de setembro, das 15h às 18h, no Sesc Centro

Inscreva-se aqui: forms.gle/VVBkrvASXA6LWNcs9

Oficina de Maquiagem Cênica

18 e 19 de setembro, das 15h às 18h, no Sesc Centro

Inscreva-se aqui: forms.gle/uADyVrRPk8LwX5VZA

Oficina de Criação Autoral Cênica

20 de setembro, das 15h às 18h, no Sesc Centro

Inscreva-se aqui: forms.gle/BVAp2KfqLxA7Rebo6

Todas as atividades são gratuitas!

Dry Alves – Assecom Escola de Arte e Cultura Beija-Flor

Romario Feitosa – Coordenador Geral da Escola

Fotos: Os Ciclomaticos