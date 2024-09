Faltou fair play? Vargas faz gol polêmico em Chile x Bolívia; Confira o vídeo

Polêmica daquelas no jogo entre Chile e Bolívia, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026, no Estádio Nacional de Santiago. A seleção chilena conseguiu o gol de empate aos 38 minutos num lance em que o atacante Vargas foi muito criticado pelos adversários pela falta de fair play (confira no vídeo abaixo).

Isso porque ele aproveitou que o goleiro Lampe, aparentemente no exato momento em que sentiu uma lesão grave, errou o passe na saída de bola e a entregou facilmente para o atacante. Vargas praticamente caminhou até a linha do gol, sozinho, e chutou para o fundo das redes.

Foram pelo menos cinco minutos de muita discussão entre atletas das duas seleções, com alguns empurrões, e Vargas argumentando a sua ação para os bolivianos. Lampe foi então substituído por Viscarra. O goleiro titular precisou ser retirado de campo de maca.

O curioso é que, no minuto seguinte, a Bolívia voltou a ficar na frente (o primeiro gol foi de Algarañaz). Após ótima troca de passes até dentro da área adversária, Miguelito chutou forte, no alto.